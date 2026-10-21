Мужчину с ножом задержали в метро Алматы

Досмотр багажа в метро Алматы закончился задержанием, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел на станции "Абай". Сотрудники полиции совместно с работниками службы досмотра выявили пассажира, в сумке которого находился потенциально опасный предмет.

"Инцидент произошел вечером. При прохождении контроля багаж мужчины проверили с помощью рентген-телевизионной установки. В ходе последующего личного досмотра полицейские обнаружили предмет, похожий на нож", – рассказали в ДП 21 октября 2026 года.

Мужчину передали сотрудникам полиции Медеуского района для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Совсем недавно, 14 октября, в полиции рассказали об обнаружении в сумке пассажира метро двух патронов калибра 5,45 миллиметра. А в сентябре задержали пассажира, в кармане которого нашли сверток с противозаконным содержимым.