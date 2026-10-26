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События

Мужчина оказался под завалами во время ремонта дома в Семее

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 13:26 Фото: скриншот видео
В Семее во время ремонтных работ в частном жилом доме обрушились потолочные перекрытия. Под завалами оказался мужчина, которого спасли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 26 октября 2026 года, накануне на пульт 112 города Семей поступило сообщение об обрушении потолочных перекрытий в частном жилом доме во время проведения строительно-ремонтных работ.

Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из-под обрушившихся конструкций и передали бригаде скорой помощи.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать требования безопасности при проведении строительных и ремонтных работ.

Ранее мужчине стало плохо на горе в Бурабае: потребовалась помощь спасателей.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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