Подростки потерялись в горах Алматы: один из них успел позвонить матери

В горах Алматы спасатели нашли двух подростков, которые заблудились в районе пика Фурманова и не смогли самостоятельно вернуться домой, сообщает, Zakon.kz.

Подростки отправились в горы утром, однако с наступлением темноты потеряли дорогу. Один из них смог связаться с матерью и сообщить о случившемся, проинформировали в МЧС 26 октября 2026 года.

Получив координаты, спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС Казахстана выдвинулись на поиски и обнаружили подростков. Их сопроводили до первого контрольно-пропускного пункта ущелья Кимасар, где передали родителям.

В медицинской помощи подростки не нуждались.

Ранее подростку понадобилась помощь спасателей на высоте 3 300 метров в Алматы.