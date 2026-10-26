Подростки потерялись в горах Алматы: один из них успел позвонить матери
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В горах Алматы спасатели нашли двух подростков, которые заблудились в районе пика Фурманова и не смогли самостоятельно вернуться домой, сообщает, Zakon.kz.
Подростки отправились в горы утром, однако с наступлением темноты потеряли дорогу. Один из них смог связаться с матерью и сообщить о случившемся, проинформировали в МЧС 26 октября 2026 года.
Получив координаты, спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС Казахстана выдвинулись на поиски и обнаружили подростков. Их сопроводили до первого контрольно-пропускного пункта ущелья Кимасар, где передали родителям.
В медицинской помощи подростки не нуждались.
Ранее подростку понадобилась помощь спасателей на высоте 3 300 метров в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript