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События

Подростки потерялись в горах Алматы: один из них успел позвонить матери

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 14:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В горах Алматы спасатели нашли двух подростков, которые заблудились в районе пика Фурманова и не смогли самостоятельно вернуться домой, сообщает, Zakon.kz.

Подростки отправились в горы утром, однако с наступлением темноты потеряли дорогу. Один из них смог связаться с матерью и сообщить о случившемся, проинформировали в МЧС 26 октября 2026 года.

Получив координаты, спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС Казахстана выдвинулись на поиски и обнаружили подростков. Их сопроводили до первого контрольно-пропускного пункта ущелья Кимасар, где передали родителям.

В медицинской помощи подростки не нуждались.

Ранее подростку понадобилась помощь спасателей на высоте 3 300 метров в Алматы.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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