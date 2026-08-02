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События

Подростков, ушедших в горы, нашли в районе пика Турист

люди, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 12:40 Фото: скриншот видео
2 августа 2026 года в Алматы спасатели МЧС нашли двух подростков, которые самостоятельно отправились в горы и не смогли вернуться, сообщает Zakon.kz.

После сообщения о пропавших сотрудники Службы спасения ДЧС незамедлительно начали поисковую операцию. Они обследовали предполагаемые маршруты с учетом особенностей горной местности.

Подростков обнаружили в районе пика Турист в Карасайском районе. Их состояние оценили как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее планировать маршрут, сообщать близким о месте пребывания и предполагаемом времени возвращения, брать с собой полностью заряженный телефон и учитывать прогноз погоды.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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