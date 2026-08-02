Подростков, ушедших в горы, нашли в районе пика Турист

2 августа 2026 года в Алматы спасатели МЧС нашли двух подростков, которые самостоятельно отправились в горы и не смогли вернуться, сообщает Zakon.kz.

После сообщения о пропавших сотрудники Службы спасения ДЧС незамедлительно начали поисковую операцию. Они обследовали предполагаемые маршруты с учетом особенностей горной местности.

Подростков обнаружили в районе пика Турист в Карасайском районе. Их состояние оценили как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее планировать маршрут, сообщать близким о месте пребывания и предполагаемом времени возвращения, брать с собой полностью заряженный телефон и учитывать прогноз погоды.

Материал по теме Готовы рискнуть: альпинист заявил о скорой эвакуации тела Наговицыной с пика Победы

Ранее в Алматы всю ночь искали 15-летнего подростка, пропавшего во время восхождения на пик Титова.