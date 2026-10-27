Остановили Hyundai, а вышли на нарколабораторию: подробности задержания в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы задержание водителя привело полицейских к обнаружению предполагаемого производства синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).
Известно, что сотрудники полиции Ауэзовского района остановили Hyundai Elantra. При осмотре автомобиля в пачке из-под сигарет обнаружили пакет с веществом, предположительно мефедроном.
В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий полицейские установили адрес проживания задержанного в Наурызбайском районе. При осмотре квартиры обнаружили предполагаемую лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.
"На месте изъяли лабораторное оборудование, электронные весы, стеклянные колбы, химические вещества и емкости с жидкостями. Среди находок – порошкообразное вещество массой более одного килограмма, предположительно мефедрон".Пресс-служба ДП Алматы
По предварительным данным, мужчина осуществлял деятельность через Telegram, выполняя указания куратора.
Теперь изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый арестован".Пресс-служба ДП Алматы
Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков.
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