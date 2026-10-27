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События

Остановили Hyundai, а вышли на нарколабораторию: подробности задержания в Алматы

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 15:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы задержание водителя привело полицейских к обнаружению предполагаемого производства синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что сотрудники полиции Ауэзовского района остановили Hyundai Elantra. При осмотре автомобиля в пачке из-под сигарет обнаружили пакет с веществом, предположительно мефедроном.

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий полицейские установили адрес проживания задержанного в Наурызбайском районе. При осмотре квартиры обнаружили предполагаемую лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

"На месте изъяли лабораторное оборудование, электронные весы, стеклянные колбы, химические вещества и емкости с жидкостями. Среди находок – порошкообразное вещество массой более одного килограмма, предположительно мефедрон".Пресс-служба ДП Алматы

По предварительным данным, мужчина осуществлял деятельность через Telegram, выполняя указания куратора.

Теперь изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый арестован".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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