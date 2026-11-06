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События

37 уголовных дел и более 104 объектов: когда комиссия завершит проверку Минобороны Казахстана

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 09:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны (МО) Казахстана, сформированная главой государства, представила промежуточные результаты, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября 2026 года, из информации, опубликованной на сайте Акорды:

"Проверочными мероприятиями охвачено свыше 104 объектов оборонного ведомства, продолжается аудит эффективности использования бюджетных средств. Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества".

Отмечается, что по отдельным выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования.

"На сегодняшний день на рассмотрении органов уголовного преследования находятся 37 дел, в интересах следствия сведения по ним на данном этапе не подлежат разглашению. При этом проверка проводится с соблюдением принципа "Закон и Порядок" и направлена на выработку системных мер по обеспечению боевой готовности Вооруженных сил и укреплению воинской дисциплины".

Также сообщается, что рекомендации комиссии используются в ходе реализации Плана военной реформы.

"Работа комиссии будет завершена в ноябре текущего года", – следует из информации, размещенной на сайте Акорды.

26 сентября 2026 года распоряжением Касым-Жомарта Токаева была создана Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны РК. О том, кто вошел в состав комиссии, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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