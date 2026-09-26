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События

Трагедия на Каспии: кто вошел в Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Минобороны РК

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 17:08 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 26 сентября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев создал Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны (МО) Казахстана. Кто в нее вошел – в материале Zakon.kz.

Как следует из распоряжения, подписанного президентом, в состав комиссии вошли девять человек:

  • Балаева Аида Галымовна – заместитель председателя Совета безопасности РК, председатель комиссии;
  • Смаилов Алихан Асханович – председатель Высшей аудиторской палаты РК, заместитель председателя комиссии;
  • Жиенбаев Ержан Нурланович – заместитель руководителя Администрации президента РК;
  • Элиманов Жанат Калдыбекович – председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;
  • Баймукашев Мурат Калибекович – руководитель Аппарата Совета безопасности РК;
  • Такиев Мади Токешович – министр финансов РК;
  • Умиралиев Жандос Жанибекович – первый заместитель Генерального прокурора РК;
  • Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК;
  • Амрин Азамат Кеменгерович – первый вице-министр национальной экономики РК.
Каспийское море, военные, трагедия, Минобороны, проверка, комиссия, состав, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 17:08

Фото: akorda.kz, gov.kz

Ранее сообщалось, что создана Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Минобороны Казахстана. Цель – проведение комплексной проверки состояния дел в МО РК. Касым-Жомарт Токаев поручил "комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе".

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 17:08
Трагедия на Каспии: глава Минобороны встретился с семьями погибших военнослужащих

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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