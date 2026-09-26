Трагедия на Каспии: кто вошел в Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Минобороны РК
Как следует из распоряжения, подписанного президентом, в состав комиссии вошли девять человек:
- Балаева Аида Галымовна – заместитель председателя Совета безопасности РК, председатель комиссии;
- Смаилов Алихан Асханович – председатель Высшей аудиторской палаты РК, заместитель председателя комиссии;
- Жиенбаев Ержан Нурланович – заместитель руководителя Администрации президента РК;
- Элиманов Жанат Калдыбекович – председатель Агентства РК по финансовому мониторингу;
- Баймукашев Мурат Калибекович – руководитель Аппарата Совета безопасности РК;
- Такиев Мади Токешович – министр финансов РК;
- Умиралиев Жандос Жанибекович – первый заместитель Генерального прокурора РК;
- Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК;
- Амрин Азамат Кеменгерович – первый вице-министр национальной экономики РК.
Ранее сообщалось, что создана Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Минобороны Казахстана. Цель – проведение комплексной проверки состояния дел в МО РК. Касым-Жомарт Токаев поручил "комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе".
24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.
По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.
После гибели военнослужащих в Мангистау задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.