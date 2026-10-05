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Политика

Системные проблемы и 13 уголовных дел: первые результаты проверки Минобороны после трагедии в Мангистау

Токаев, заседание, комиссия, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:17 Фото: akorda.kz
Сегодня, 5 октября 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что глава государства заслушал доклады о первых результатах проведенной работы. По данным пресс-службы Акорды, председатель Комиссии – заместитель председателя Совета Безопасности Аида Балаева доложила об итогах по основным направлениям проверки.

В ходе совещания было отмечено, что трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах.

Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства.

Глава государства в ходе заседания подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность. Данный вопрос находится на личном контроле президента.

По итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны.

При изучении обстоятельств трагедии в Мангистауской области установлены существенные недостатки в подготовке и планировании учений, оценке рисков, организации десантирования и обеспечении безопасности военнослужащих.

Кроме того, отмечено, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы пять должностных лиц. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по завершении расследования.

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Выявлены также недостатки в сфере воинской дисциплины и профилактической работы. Установлены отдельные факты неуставных отношений и применения насилия в отношении военнослужащих, по которым возбуждены уголовные дела.

Особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности, условиям прохождения воинской службы, организации тылового обеспечения и воспитательной работе с личным составом.

В продолжении Касым-Жомарт Токаев поручил Комиссии совместно с новым руководством Министерства обороны выработать конкретные предложения по устранению выявленных недостатков.

Результаты проверки должны быть учтены при подготовке Плана реформы Вооруженных сил.

Особое внимание было обращено на необходимость формирования армии нового образца, способной эффективно отвечать на современные вызовы и угрозы. Модернизация должна сопровождаться укреплением воинской дисциплины, повышением уровня безопасности военнослужащих и созданием надлежащих условий прохождения службы.

Также отмечено, что комплексная проверка должна проводиться объективно и не отражаться на боеготовности армии.

Отдельно подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения в Вооруженных силах конституционного принципа "Закон и Порядок". Работа Комиссии продолжается.

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26 сентября 2026 года Токаев подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан". Тогда президент поручил "комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе". Комиссия была создана после трагедии на Каспии.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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