Завершился официальный визит Эмомали Рахмона в Казахстан
Фото: Акорда
7 ноября 2026 года Завершился официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил высокого гостя в столичном аэропорту", – говорится в сообщении.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан с официальным визитом 5 ноября.7 ноября в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Таджикистана. Затем Токаев и Рахмон провели переговоры. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui. В конце визита главы государств открыли новое здание посольства Таджикистана в Астане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript