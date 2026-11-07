#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
447.14
499.54
5.46
События

Завершился официальный визит Эмомали Рахмона в Казахстан

Эмомали Рахмон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 17:12 Фото: Акорда
7 ноября 2026 года Завершился официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил высокого гостя в столичном аэропорту", – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 17:12

Фото: Акорда

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан с официальным визитом 5 ноября.7 ноября в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Таджикистана. Затем Токаев и Рахмон провели переговоры. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui. В конце визита главы государств открыли новое здание посольства Таджикистана в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
официальный визит Токаева в Турцию завершился
01:32, 30 июля 2025
Завершился официальный визит Токаева в Турцию
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
19:37, 22 августа 2025
Токаев завершил официальный визит в Кыргызстан
Эмомали Рахмон прилетел в Астану
11:18, 28 ноября 2024
Эмомали Рахмон прилетел в Астану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абабукар Нурмагомедов
16:54, Сегодня
Абубакар Нурмагомедов снялся с турнира PFL в Дубае
Нурбек Мурсал (в синем) наносит удар Аману Конысбеку в финале чемпионата Казахстана-2026
16:23, Сегодня
Напор молодёжи, осечка Кызайбай и интрига перед ЧМ: итоги чемпионата по боксу
Ислам Махачев
16:20, Сегодня
"Спасибо ему за то, что он продвигает самбо": Емельяненко поблагодарил Махачева
Александра Трусова
15:39, Сегодня
Российская фигуристка Трусова стала второй на Гран-при в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: