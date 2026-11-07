Завершился официальный визит Эмомали Рахмона в Казахстан

7 ноября 2026 года Завершился официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил высокого гостя в столичном аэропорту", – говорится в сообщении.

Фото: Акорда

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан с официальным визитом 5 ноября.7 ноября в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Таджикистана. Затем Токаев и Рахмон провели переговоры. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui. В конце визита главы государств открыли новое здание посольства Таджикистана в Астане.