Новое здание посольства Таджикистана открылось в Астане

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Таджикистана в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президенты Казахстана и Таджикистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания таджикского посольства, расположенного на улице Анатолия Храпатого в Астане.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон совместно перерезали церемониальную ленту, затем президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Фото: Акорда

Главам государств представили видеоролик с информацией о комплексе зданий посольства Таджикистана, затем они осмотрели дипломатическое представительство.

Фото: Акорда



В ходе посещения президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.

Фото: Акорда



Также лидеры Казахстана и Таджикистана посадили зеленые насаждения на территории посольства.

Фото: Акорда

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Ранее Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане после торжественной церемонии встречи президента Таджикистана. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui.