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События

Новое здание посольства Таджикистана открылось в Астане

здание посольства Таджикистана в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 16:47 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Таджикистана в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президенты Казахстана и Таджикистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания таджикского посольства, расположенного на улице Анатолия Храпатого в Астане.

перерезание ленты, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 16:47

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон совместно перерезали церемониальную ленту, затем президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 16:47

Фото: Акорда

Главам государств представили видеоролик с информацией о комплексе зданий посольства Таджикистана, затем они осмотрели дипломатическое представительство.

посольство, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 16:47

Фото: Акорда


В ходе посещения президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.

Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 16:47

Фото: Акорда


Также лидеры Казахстана и Таджикистана посадили зеленые насаждения на территории посольства.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 16:47

Фото: Акорда

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Ранее Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане после торжественной церемонии встречи президента Таджикистана. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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