Стафилококк в столовой, переход на удаленку: новые подробности массового отравления в РФМШ в Алматы

Проверка в Республиканской физико-математической школе (РФМШ) в Алматы выявила серьезные санитарные нарушения. Учеников после каникул отправят на удаленное обучение, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы рассказали, что расследование по факту массового заболевания учеников РФМШ продолжается. При этом лабораторные исследования выявили микробное загрязнение отдельных пищевых проб и нарушения требований к дезинфекции.

У четырех сотрудников пищеблока выявлено носительство Staphylococcus aureus. В их отношении приняты меры по временному отстранению от работы.

"По результатам расследования составлены два протокола об административных правонарушениях. Деятельность столовой ТОО "MasterFood" и школы-интерната РФМШ приостановлена сроком на 60 дней", – сообщили в департаменте.

Также известно, что вспышка локализована. Все 58 учеников выписаны в удовлетворительном состоянии.

"Среди 961 контактного лица, находившегося под медицинским наблюдением, новых случаев заболевания не зарегистрировано. Проведена заключительная дезинфекция интерната, учебного корпуса и столовой. Санитарно-эпидемиологическое расследование и предусмотренные законодательством процессуальные мероприятия продолжаются", – подытожили в ДСЭК.

В свою очередь в РФМШ сообщили , что проводят необходимые санитарно-профилактические и дезинфекционные мероприятия.

"Принимаются соответствующие меры по устранению выявленных замечаний. Санитарно-эпидемиологическое расследование по данному факту продолжается. Его результаты будут представлены в сроки, установленные законодательством", – говорится в комментарии.

Сейчас у учеников каникулы. Во второй четверти занятия временно будут проходить в дистанционном формате.

"Вопрос о возвращении к традиционному формату обучения будет рассмотрен после полного завершения всех необходимых санитарно-профилактических мероприятий и обеспечения соблюдения санитарных требований", – сообщили в учебном заведении.

12 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу Алматы госпитализировали учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Позднее число госпитализированных детей выросло.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследовали работников пищеблока. Деятельность школы и столовой была приостановлена.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.