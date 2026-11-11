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События

Назначен новый замакима Атырау: что известно об Айдулате Кенжебекове

Айдулат Кенжебеков, новый замакима Атырау, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:14 Фото: Instagram/atyrau_qalasy_akimdigi
11 ноября 2026 года у акима Атырау Данияра Таханова появился новый заместитель. Им стал 39-летний Айдулат Кенжебеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом в среду проинформировали в пресс-службе акимата города:

"Сегодня распоряжением акима Атырау Айдулат Жанатович Кенжебеков назначен на должность заместителя акима города... Аким города Данияр Таханов пожелал новому заместителю успехов в работе и поручил наладить системную работу по решению актуальных вопросов, волнующих жителей города".

Айдулат Кенжебеков родился 5 марта 1987 года в Атырауской области. В 2008 году окончил Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова по специальности "Государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Управлении энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области с должности исполняющего обязанности главного специалиста планово-договорного отдела. В 2008-2010 годах работал главным специалистом этого отдела, в 2010-2011 годах – начальником отдела, в 2011-2019 годах – заместителем руководителя управления. В 2019-2022 годах занимал должность заместителя акима Кызылкогинского района.

С декабря 2022 года и до нового назначения работал руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:14
В КНБ подтвердили расследование в отношении замакима Атырау

30 сентября 2026 года стало известно, что новым акимом Атырау назначен Данияр Таханов. На этом посту он сменил Шакира Кейкина, который покинул должность акима Атырау по собственному желанию.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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