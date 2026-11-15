В Астане и еще в нескольких городах ожидается грязный воздух в понедельник

Синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 16 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре и Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 16 по 20 ноября.