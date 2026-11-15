#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
444.3
490.91
5.41
События

В Астане и еще в нескольких городах ожидается грязный воздух в понедельник

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 15:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 16 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре и Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 15:54
Дождь со снегом и гололед: погода в Казахстане на 16 ноября

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 16 по 20 ноября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
16:34, 27 сентября 2026
Алматы, Астану и еще несколько городов накроет грязный воздух в понедельник
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
16:33, 25 октября 2026
В Астане, Алматы и еще нескольких городах ожидается повышенное загрязнение воздуха
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
15:22, 08 ноября 2026
В Алматы и еще двух городах ожидается повышенное загрязнение воздуха
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нуржан Бисенов в схватке на татами
15:29, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана Нуржан Бисенов не смог преодолеть второй круг Гран-при в Загребе
Екатерина Токарева стоит на татами
14:50, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка Токарева уступила в первой же схватке на Гран-при в Загребе
Юниорская сборная Казахстана завоевала &quot;бронзу&quot; дебютного Кубка Азии по паделу
14:42, Сегодня
Юниорская сборная Казахстана завоевала "бронзу" дебютного Кубка Азии по паделу
Мейирим Нурсултанов стоит на ринге с флагом
14:07, Сегодня
Адамес успешно дебютировал в Zuffa и теперь должен встретиться с Нурсултановым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: