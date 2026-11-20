В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана сегодня, 20 ноября 2026 года, рассказали о двух жеребятах лошади Пржевальского, которые появились на свет в казахстанской степи в августе, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отметили, что Ботай и Тұмар заметно окрепли и подросли.

"Хорошие новости из казахстанской степи! Малыши, родившиеся в Центре реинтродукции "Алиби" на территории Государственного природного резервата "Алтын Дала", активно исследуют окружающий мир, бегают, прыгают и играют друг с другом. Пока основным источником питания остается материнское молоко. Но жеребята уже пробуют траву и постепенно перенимают поведение взрослых лошадей". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

В ведомстве напомнили, что Ботай – это жеребенок кобылы Тессы, а Тұмар – Умбры.

"Оба растут рядом с матерями и другими членами группы". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

Как отметили специалисты, впереди у малышей первое серьезное испытание – зима.

"Поскольку жеребята родились в конце августа, их подготовка к холодам требует особого внимания. Специалисты регулярно наблюдают за физическим состоянием, развитием и поведением животных". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

Специалисты подчеркнули, что Ботай и Тұмар – это не просто два жеребенка, а первые представители нового поколения лошадей Пржевальского, появившиеся в казахстанской степи в рамках программы возвращения вида в естественную среду обитания.

"Возвращение лошадей Пржевальского в казахстанскую степь и рождение здесь потомства – важный шаг в восстановлении популяции этих редких животных!" – заключили в комитете.

В свою очередь специалист Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Данияр Калиев предоставил новые фотографии Ботай и Тұмар.

Лошадь Пржевальского – это единственный сохранившийся в мире вид дикой лошади, названный в честь русского путешественника и исследователя Николая Пржевальского. На сегодня обитает исключительно на охраняемых территориях (заповедниках, резерватах, национальных парках) и в зоопарках благодаря международным программам восстановления вида. Исторически она населяла обширные степи, лесостепи и полупустыни Евразии, а в настоящее время ее полувольные и дикие популяции успешно возвращены в природу Казахстана, Монголии, Китая, России и Венгрии, а также в Чернобыльскую зону отчуждения в Украине, где животные успешно размножаются самостоятельно.

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29 августа 2026 года сообщалось, что в Казахстане произошло историческое событие – лошадь Пржевальского, доставленная в государственный природный резерват "Алтын Дала", впервые дала потомство. 31 августа стало известно о рождении второго жеребенка. 28 сентября в Минэкологии сообщили, что у первых жеребят лошади Пржевальского, появившихся на свет в казахстанской степи, теперь есть имена – Ботай и Тұмар.