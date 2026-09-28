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События

Первым родившимся в Казахстане жеребятам редчайшей в мире дикой лошади дали имена

лошади Пржевальского, жеребята, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:48 Фото: АСБК
Первые жеребята лошади Пржевальского, родившиеся в Казахстане, получили имена, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 28 сентября 2026 года, поделились в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"У первых жеребят лошади Пржевальского, появившихся на свет в казахстанской степи, теперь есть имена – Ботай и Тұмар. Они родились этим летом в Центре реинтродукции диких копытных "Алиби" на территории государственного природного резервата "Алтын Дала". Сейчас жеребятам уже больше месяца. Они становятся активнее, исследуют окружающую территорию и постепенно учатся следовать за своими семейными группами".

В комитете пояснили, что Ботай – это жеребенок кобылы Тессы, а Тұмар – сын Умбры.

Обе кобылы прибыли в Казахстан из Тирпарка Берлин в 2024 году и впервые стали матерями.

Как сообщается, особый смысл заложен и в именах:

  • Ботай отсылает к археологической культуре, оставившей важный след в истории взаимоотношений человека и лошади.
  • Тұмар связан с традиционным казахским образом оберега.
"Рождение Ботая и Тұмара стало новым этапом проекта "Возвращение диких лошадей". Если прибытие первых животных положило начало возвращению лошади Пржевальского в исторический ареал, то появление потомства означает начало формирования нового поколения уже на казахстанской земле".Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

Отмечается, что Ботай и Тұмар продолжают расти под наблюдением специалистов. Впереди – жизнь в степи, взросление в табуне и постепенное становление в качестве самостоятельных членов будущей популяции.

Ботай и Тұмар – первые представители нового поколения, чья история началась уже в степях Казахстана.

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Исчезнувший вид возвращают в дикую природу: партия редких лошадей прибыла в Казахстан

Лошадь Пржевальского – это единственный сохранившийся в мире вид дикой лошади, названный в честь русского путешественника и исследователя Николая Пржевальского. На сегодня обитает исключительно на охраняемых территориях (заповедниках, резерватах, национальных парках) и в зоопарках благодаря международным программам восстановления вида. Исторически она населяла обширные степи, лесостепи и полупустыни Евразии, а в настоящее время ее полувольные и дикие популяции успешно возвращены в природу Казахстана, Монголии, Китая, России и Венгрии, а также в Чернобыльскую зону отчуждения в Украине, где животные успешно размножаются самостоятельно.

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В Алматинском зоопарке родился редчайший в мире жеребенок

29 августа 2026 года сообщалось, что в Казахстане произошло историческое событие – лошадь Пржевальского, доставленная в государственный природный резерват "Алтын Дала", впервые дала потомство. 31 августа стало известно о рождении второго жеребенка.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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