Дождь со снегом накроет большую часть Казахстана 22 ноября
Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 22 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В воскресенье, 22 ноября, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. В юго-западных регионах прогнозируется сильный дождь.
Лишь на востоке страны сохранится погода без осадков.
По республике ожидаются туман, гололед и усиление ветра. В южных регионах возможны грозы.
Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов.
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