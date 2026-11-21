"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 22 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, 22 ноября, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега. В юго-западных регионах прогнозируется сильный дождь.

Лишь на востоке страны сохранится погода без осадков.

По республике ожидаются туман, гололед и усиление ветра. В южных регионах возможны грозы.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов.