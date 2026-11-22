Касым-Жомарт Токаев поздравил Джозефа Халила Ауна и его соотечественников с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на крепкой дружбе и взаимопонимании, будет и впредь развиваться на благо народов двух стран, отметили в Акорде.

Глава государства пожелал ливанскому лидеру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Ливана – счастья и благополучия.

Ранее Токаев принял нового председателя КНБ и поставил перед ним ряд задач.