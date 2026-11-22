Казахстанские полицейские пришли на помощь гражданам Дагестана на трассе
Как рассказали в МВД, на 523-м километре автодороги патрульные полицейские Аманбек Бактыгалиев и Култай Тынышбай во время несения службы заметили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, съехавший с дороги.
В машине находились граждане Дагестана, которым требовалась помощь. Полицейские остановились, чтобы разобраться в ситуации и помочь автомобилистам.
Для транспортировки неисправного автомобиля стражи порядка остановили проезжавший мимо грузовик, следовавший в том же направлении. С его помощью удалось организовать доставку Mercedes-Benz Sprinter до Атырау.
Благодаря содействию полицейских автомобилисты смогли продолжить путь и выбраться из затруднительной ситуации.
Ранее в области Абай нетрезвый водитель внедорожника протаранил патрульный автомобиль во время погони.