На трассе Актобе – Атырау – Астрахань казахстанские полицейские помогли гражданам Дагестана, оказавшимся в трудной ситуации на дороге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МВД, на 523-м километре автодороги патрульные полицейские Аманбек Бактыгалиев и Култай Тынышбай во время несения службы заметили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, съехавший с дороги.

В машине находились граждане Дагестана, которым требовалась помощь. Полицейские остановились, чтобы разобраться в ситуации и помочь автомобилистам.

Для транспортировки неисправного автомобиля стражи порядка остановили проезжавший мимо грузовик, следовавший в том же направлении. С его помощью удалось организовать доставку Mercedes-Benz Sprinter до Атырау.

Благодаря содействию полицейских автомобилисты смогли продолжить путь и выбраться из затруднительной ситуации.

Ранее в области Абай нетрезвый водитель внедорожника протаранил патрульный автомобиль во время погони.