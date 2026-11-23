23 ноября 2026 года в Алматы продолжается допрос свидетелей по делу о гибели незрячего 26-летнего пассажира Каната Баткалказы на станции метро. Идет допрос свидетелей, сообщает Zakon.kz.

На процессе допрошен свидетель Баглан Шакиржанов, который 10 декабря 2024 года занимал должность начальника станции "Абай", в настоящее время он возглавляет станцию "Алмалы":

"10 декабря 2024 года я, как обычно, пришел на работу, обошел станцию, убедился, что все сотрудники на месте. Ближе к 15:30 мне позвонили и сказали прийти на платформу. Я увидел, что пассажиры толкают поезд. Увидел, что погибший был придавлен. Когда вытащили его, сразу вызвали медиков и полицию".

Также свидетель ответил, почему кнопка сигнала не работала и зачем кассир заменяла контролера:

"По камерам я видел, что обвиняемая стояла у будки пропускного пункта, а по документации какая у нее должность – это ко мне не относится. У их службы есть свои начальники участников. У меня восемь сотрудников, которые проходят инструктаж, а касса или турникет не входят в мои обязанности. Если не работает техника, то на каждом участке есть сотрудники, они отчитываются перед диспечерами. И если есть сбои, это фиксируется в журнале. О том, что система оперативной диспечерской связи не работала, нам не поступало сообщений. И в журналах таких данных нет. Из-за того, что есть нехватка сотрудников, я знал, что в нужных моментах сотрудники менялись между собой. Мне главное, чтобы люди стояли на местах. После трагедии была проведена служебная проверка, когда она шла, нас отстранили от должности, но через месяц меня вернули".

Фото: Сахибам Садырова

Следующий свидетель, Нуржан Маркабаев, рассказал, что в день трагедии являлся машинистом поезда, и именно под его колеса угодил незрячий пассажир:

"Я не был знаком с подсудимой. Раньше работал в метро с 2024 до 2025 год. 10 декабря 2024 года после трех часов я со станции "Райымбек батыр" прибыл на станцию "Абай". Пассажиры сели, система автоматически закрыла двери, в зеркало я убедился, что препятствий нет, и начал движение. Потом заметил, что люди на перроне стали бегать. Я принял экстренное торможение и за две секунды остановил состав. Оказывается, парень упал между составами".

Нуржан Маркабаев заявил, что парень упал между третьим и четвертым вагонами. И у него не было возможности это заметить:

"Там между ними расстояние всего 10 см. У меня не было возможности увидеть падение, потому что люди массово садились. Я выбежал и увидел, что он остался под поездом. Пассажиры помогли толкнуть его. Я лично вытащил парня, положил на платформу. Там прибыли медики и полиция. По приказу диспетчеров и полиции я отвез поезд на станцию "Момышулы". Был в сильном стрессе от произошедшего и увиденного. Сказал, что мне плохо, и просил замены".

Также машинист отметил, что о падении пассажира на рельсы ему никто не сообщал, он по интуиции просто предпринял экстренное торможение.

Материал по теме Гибель в метро Алматы: контролер рассказал, что не смог остановить незрячего пассажира

Ранее многодетная контролер Майра Болатбекова рассказала, как оказалась на скамье подсудимых. Трагедия произошла 10 декабря 2024 года. 26-летний незрячий пассажир Канат Баткалказы намеревался зайти в вагон, однако упал на рельсы. Он скончался на месте.