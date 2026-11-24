Сегодня, 24 ноября 2026 года, Комитет национальной безопасности (КНБ) отчитался о работе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета, с августа по октябрь 2026 года ликвидировано 8 международных и 11 региональных каналов поставок наркотиков. Кроме того, нейтрализована деятельность 5 подпольных лабораторий.

"Во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведено 8 международных антинаркотических операций". Пресс-служба КНБ РК

В результате изъято более 1,3 тонны наркотиков, из них 11,1 кг опия, 525 кг синтетического опиоида, 14,2 кг гашиша, 404,6 кг марихуаны, 320,6 кг кустов конопли, 18,4 кг синтетических наркотиков, а также 2,6 тонны прекурсоров и 2 650 таблеток сильнодействующих веществ.

По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 40 граждан РК и 5 иностранцев.

В настоящее время идут досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Чуть ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) рассказывали о громких задержаниях и опасных находках.