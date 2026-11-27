200 тысяч долларов и 4,4 миллиона рублей: КНБ сообщил о крупных задержаниях валюты на границе
Фото: gov.kz
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана за десять дней пресекла 59 попыток вывоза незадекларированной валюты на общую сумму более 508 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
К примеру, 18 ноября на границе в Актюбинской области в багаже у казахстанца были обнаружены денежные средства в размере 4 441 500 рублей (в эквиваленте – около 23 млн тенге).
Также 23 ноября в пункте пропуска "Кордай" выявлен иностранец, пытавшийся скрытно пронести 200 000 долларов (в эквиваленте – около 91 млн тенге).
"Материалы по указанным фактам переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения".Пограничная служба КНБ
Далее казахстанцам в очередной раз напомнили о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (не превышающей 10 тысяч долларов).
Чуть ранее в КНБ заявили, что готовы платить казахстанцам за сообщения о коррупции.
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