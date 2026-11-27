Иностранец, разыскивавшийся в течение 10 лет за организацию разбойного нападения в Астане, экстрадирован из Испании в Казахстан. Об этом Zakon.kz сегодня, 27 ноября 2026 года, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Известно, что операцию провели сотрудники Генпрокуратуры совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД при содействии посольства Казахстана в Испании.

По данным следствия, 10 лет назад подозреваемый вместе с двумя сообщниками заранее подготовил маски и перчатки, после чего проник через окно в дом потерпевшего. Нападавшие применили к хозяину дома физическую силу и нанесли ему ножевое ранение. Затем они похитили деньги, ювелирные украшения и гаджеты.

Один из участников нападения был задержан вскоре после преступления и впоследствии приговорен к 11 годам лишения свободы. Двум другим удалось скрыться от следствия. Их объявили в международный розыск.

Одного из разыскиваемых задержали в Мадриде. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана его экстрадировали на Родину.

"В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

12 ноября в Генпрокуратуре сообщали, что гражданку Узбекистана экстрадировали из Грузии в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе и сводничество.