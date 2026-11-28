Смертельный пожар в Алматы: задержана подозреваемая в поджоге

Фото: Zakon.kz

В Алматы задержали 37-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге частного дома, в результате которого погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили обстоятельства трагедии. По версии следствия, женщина умышленно подожгла дом на почве личной неприязни. Подозреваемую задержали и водворили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) Трагедия произошла в ночь на 26 ноября в Бостандыкском районе. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела пяти человек. Для расследования произошедшего была создана специальная следственно-оперативная группа.

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