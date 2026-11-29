Жителей шести городов Казахстана предупредил "Казгидромет"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики "Казгидромета" предупредили жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 30 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В понедельник, согласно прогнозу, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в Актобе, Балхаше, Жезказгане, Шымкенте, Туркестане, а также ночью в Алматы.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Материал по теме
Метели и снегопады ожидаются в Казахстане в последний день осени
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 30 ноября – 4 декабря. В первые дни зимы в столице ожидаются морозы до -15°C, в Алматы дожди будут сменяться снегом, а в Шымкенте сохранится тепло до +12°C.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript