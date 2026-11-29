Выборы депутатов маслихатов: явка превысила 50%
Фото: Zakon.kz
Центральная избирательная комиссия обновила данные о явке на выборах депутатов маслихатов в Казахстане. К 16:00 проголосовали 53,86% избирателей. Наибольшая активность отмечена в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным ЦИК, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения, предварительная явка избирателей в регионах составила:
- город Астана – 39,91%
- область Абай – 63,02%
- Акмолинская область – 53,16%
- Актюбинская область – 66,19%
- Алматинская область – 56,25%
- Атырауская область – 51,17%
- Западно-Казахстанская область – 52,27%
- Жамбылская область – 56,31%
- область Жетысу – 68,03%
- Карагандинская область – 53,42%
- Костанайская область – 54,15%
- Кызылординская область – 67,36%
- Мангистауская область – 56,17%
- Павлодарская область – 55,89%
- Северо-Казахстанская область – 56,58%
- Туркестанская область – 69,84%
- область Улытау – 51,53%
- Восточно-Казахстанская область – 61,47%
- город Алматы – 33,73%
- город Шымкент – 40,23%
"По республике на 16:00 проголосовало 53,86% от числа избирателей, включенных в списки для голосования".ЦИК РК
Ранее свой голос на выборах отдал президент Токаев.
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