"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 30 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлений в Астане, Алматы и 16 областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью ожидаются снег и низовая метель.

В Алматы утром и днем ожидаются дождь и снег, временами – туман. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, временами ожидаются снег, туман, гололед и порывы ветра 15-20 м/с.

На севере и юге Алматинской области временами ожидаются дождь, снег и туман. В горных районах – снег, туман и гололед. На юге, востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидаются дождь, снег и туман.

Ночью на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидаются снег и низовая метель, днем на западе и севере – небольшой снег и низовая метель. В Караганде ночью ожидается снег, днем – небольшой снег. Низовая метель.

Ночью и утром на востоке и юге области Улытау ожидаются снег и низовая метель, в центре – небольшой снег и низовая метель. В Жезказгане ночью ожидаются небольшой снег и низовая метель.

Ночью на западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются дождь, снег и гололед. На западе, севере и востоке – туман. На западе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

На севере и востоке Атырауской области ожидаются туман и гололед.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель и гололед. Ночью и утром на севере и востоке – туман. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, низовая метель и гололед.

Ночью в области Абай ожидаются снег и метель, днем на востоке и юге – снег, низовая метель и гололед. Ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман. В Семее ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед. В Уральске ночью и утром также ожидаются туман и гололед.

Ночью на западе, севере и в центре Павлодарской области ожидаются небольшой снег и низовая метель. На западе и севере – порывы ветра 15-18 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются небольшой снег и низовая метель.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман.

На севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. В горных районах – гололед и ветер 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ожидаются временами сильный снег и гололед. На востоке, в центре и горных районах – туман. На востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 25 м/с. В Талдыкоргане временами ожидается туман.

Днем на западе, севере и юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на западе – туман. Днем на севере, востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются небольшой снег, низовая метель и порывы ветра 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман и гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на западе, юге и востоке Акмолинской области ожидаются снег и низовая метель, днем на севере и востоке – небольшой снег и низовая метель. Ночью и утром на западе, юге и востоке ожидается туман.

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Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 30 ноября – 4 декабря. В первые дни зимы в столице ожидаются морозы до -15°C, в Алматы дожди будут сменяться снегом, а в Шымкенте сохранится тепло до +12°C.