В Караганде полицейские заметили загоревшийся во время движения городской автобус. Сотрудники полиции оперативно эвакуировали пассажиров и водителя, после чего самостоятельно ликвидировали возгорание, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось 29 ноября около 14:20 возле остановки "45 квартал" на улице Бухар жырау. Во время патрулирования полицейские заметили возгорание в моторном отсеке автобуса, следовавшего по маршруту №01.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали эвакуацию людей. Всех пассажиров и 51-летнего водителя вывели в безопасное место.

После этого полицейские приступили к тушению пожара с помощью имевшихся огнетушителей. Возгорание удалось полностью ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал. В МВД отметили, что благодаря оперативным действиям полицейских удалось своевременно эвакуировать людей и предотвратить возможные серьезные последствия.

Тем временем в Семее мужчина получил ожоги при попытке потушить пожар.