Секреты разведения комнатных растений и их польза

Красивые горшки с цветами всегда привлекают внимание. Их можно увидеть на многих окнах квартир и домов. Популярны мини-цветники на подоконниках и в офисных пространствах. Однако радость для глаз не единственный их плюс.

Давайте разберемся, какую пользу приносят комнатные растения и имеются ли у них недостатки.

Преимущества комнатных цветов

В специализированных магазинах предлагается большое разнообразие растений, способных отлично развиваться в жилых помещениях. Среди ассортимента можно выбрать свето- или тенелюбивые, неприхотливые либо требующие регулярного внимания, цветущие или радующие только красивой листвой. Однако декоративность далеко не единственный их плюс. Основная польза комнатных растений заключается в их положительном воздействии на микроклимат и человека. Разные их виды способны:

Очищать воздух в помещении. Таким свойством обладают растения с большим количеством микроскопических "щелей" (устьиц) на листьях. Через них поглощаются вредные газообразные соединения. Это не только углекислый газ, но и формальдегиды, бензол, аммиак и др. К таким цветам прежде всего относят хлорофитумы, фикусы, драцену, комнатную хризантему, спатифиллум;

Таким свойством обладают растения с большим количеством микроскопических "щелей" (устьиц) на листьях. Через них поглощаются вредные газообразные соединения. Это не только углекислый газ, но и формальдегиды, бензол, аммиак и др. К таким цветам прежде всего относят хлорофитумы, фикусы, драцену, комнатную хризантему, спатифиллум; Оказывать положительное воздействие на иммунитет. Этот плюс обусловлен способностью устранять токсины из воздуха, нормализовать влажностный и температурный режим в комнате. Еще фитонциды бегонии убивают болезнетворные микроорганизмы. Подобными свойствами обладают лавр и эвкалипт, а их запах снижает усталость. Кактусы способны снижать вред электромагнитных излучений бытовых приборов. Именно поэтому их часто можно увидеть возле монитора компьютера или телевизора;

Этот плюс обусловлен способностью устранять токсины из воздуха, нормализовать влажностный и температурный режим в комнате. Еще фитонциды бегонии убивают болезнетворные микроорганизмы. Подобными свойствами обладают лавр и эвкалипт, а их запах снижает усталость. Кактусы способны снижать вред электромагнитных излучений бытовых приборов. Именно поэтому их часто можно увидеть возле монитора компьютера или телевизора; Помогать в лечении заболеваний . На окнах в горшках может расти целая домашняя аптека. Польза для здоровья заключается в их лечебных свойствах. Так, алоэ вера используют при ожогах и ранах, простуде. Его листья активно применяется в косметологии. Запах пеларгонии помогает справиться с бессонницей и снизить стресс. Каланхоэ спасает при воспалениях в ротовой полости;

. На окнах в горшках может расти целая домашняя аптека. Польза для здоровья заключается в их лечебных свойствах. Так, алоэ вера используют при ожогах и ранах, простуде. Его листья активно применяется в косметологии. Запах пеларгонии помогает справиться с бессонницей и снизить стресс. Каланхоэ спасает при воспалениях в ротовой полости; Снабжать витаминами. Очень красиво смотрятся комнатные цитрусовые деревья. При правильном уходе они способны регулярно приносить яркие и вкусные плоды. Также некоторые хозяйки предпочитают выращивать на подоконниках полезные мяту, лаванду и др.

Возможный вред

Любуясь в цветочном магазине ярким экзотическим растением, не стоит делать опрометчивый шаг и сразу его приобретать. Сначала стоит побольше разузнать о приглянувшемся экземпляре. Помните об индивидуальной реакции организма на зелень и пыльцу. Кроме аллергии, возможен и другой вред комнатных растений – отравление. Известно, что такими свойствами обладает сок листьев молочая, пуансеттии. Попадая на кожу, он вызывает раздражение и зуд, а в глаза – временную слепоту. Это же касается декоративно-лиственной диффенбахии. Уход за ней нужно проводить в перчатках и после окончания тщательно мыть руки. Очень важно оградить от контакта с ней детей и домашних питомцев. Опасность также представляю азалии, гортензии, плющи, монстеры и др.

Тонкости выращивания комнатных цветов

Если вы решили, что хотите развести в квартире мини-сад, то прежде, чем приобретать какой-либо цветок, изучите особенности его выращивания. Ведь ему могут потребоваться специфические условия: повышенная влажность или температура, интенсивное освещение и т. д. Если не придерживаться рекомендаций, то растение будет болеть, плохо выглядеть, прекратит рост или вовсе погибнет. Существует ряд общих рекомендаций по уходу за комнатными цветами.

Место

Оно должно соответствовать нуждам растения по уровню освещенности. Лучше всего в квартирных условиях себя чувствуют аглаонема, аспидистра высокая и аспарагус перистый. Много солнечного света требуют цветущие и пестролистые растения. Непосредственно на подоконнике можно размещать амариллис, герань, цикламены и лилии. Полутень, место, где достаточно светло, но не попадают прямые лучи предпочитают фиалки, фикусы и циссусы. К тенелюбивым относят традесканцию, калатею, маранту и бегонию. Их можно размещать на расстоянии до 2 м от окна. Однако если цветок плохо выглядит, то высока вероятность, что место для его размещения выбрано неправильно. Стоит знать, что многие комнатные растения не любят перестановок во время цветения. Это может привести к опаданию бутонов.

Полив

Использовать лучше теплую и отстоявшуюся воду. Обилие и частота полива зависят от вида цветка, сезона. Если в квартире очень жарко, то комнатным растениям требуется больше влаги. Однако если на теплый период приходится время покоя, то вода цветку может требоваться крайне редко. Увеличить полив необходимо при интенсивном наращивании зеленой массы или формировании бутонов и цветков. Еще один важный момент – влажность воздуха. Некоторые экзотические растения очень чувствительны к этому параметру. Чтобы обеспечить хороший доступ кислорода, нужно регулярно рыхлить верхний слой почвы.

Подкормка

В продаже предлагаются универсальные (подходят для определенной группы растений) или индивидуальные (для отдельных видов) составы. Обычно подкормки вводят перед началом цветения и после него, во время активного роста. О необходимости внесения дополнительной подкормки может свидетельствовать ухудшение внешнего вида: появление желтых листов и их опадание, блеклость оттенка, замедление или полная остановка развития верхней части, хрупкость молодых ростков, задержка начала цветения или опадание бутонов.

Борьба с болезнями и вредителями

В отдельной квартире, где сложился благоприятный микроклимат, они появляются редко. Но при первых признаках с ними нужно начинать бороться. Для этого удалить пораженные листы и провести обработку специальными препаратами. Чаще всего вредители и болезни появляются вместе с новыми цветами. Именно поэтому приобретенный горшок лучше выдержать несколько дней в отдельном помещении.

Пересадка

Ее следует выполнять, только если горшок стал действительно мал. Новый должен быть лишь немного больше. Перед перевалкой земляной ком следует хорошо увлажнить, чтобы не повредить корни. Также не забывайте о создании дренажа.

Комнатные растения – это не только источник эстетического наслаждения, но и пользы для человека. Они обеспечивают улучшение микроклимата и помогают справиться с разными заболеваниями. Чтобы цветы радовали своей красотой, важно найти им правильное место и обеспечить хороший уход.