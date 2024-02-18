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Период финансового благополучия пророчат звезды двум знакам зодиака

Период финансового благополучия пророчат звезды двум знакам зодиака Фото: pixabay
Астрологи прогнозируют Львам и Скорпионам серьезные перспективы и превосходные возможности в деловой и финансовой сферах в ближайшие месяцы, сообщает Zakon.kz.

Звезды пророчат благоприятный период для Львов. Покровитель года Зеленый Дракон предоставит им защиту и обеспечит процветание. Серьезные перспективы намечаются в карьерной сфере – появятся возможности для профессионального роста, интересных предложений, развития финансового благополучия. Также представители знака обретут покровителей, которые будут способствовать их продвижению.

У Скорпионов в профессиональной сфере тоже будут происходить благоприятные перемены. Особенно успешным станет период с февраля по апрель – в это время можно ждать прорыва в осуществлении крупных и перспективных проектов. Это обусловит рост заработной платы и повешения престижа в коллективе. Однако, предупреждают астрологи, важно не забывать о необходимости уделять внимание здоровью.

Ранее астрологи предсказали неожиданные финансовые поступления Близнецам, Водолеям и Стрельцам.

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