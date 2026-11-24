Российский врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова рассказала о неочевидных способах защиты от гриппа, сообщает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости 24 ноября 2026 года доктор медицинских наук отметила, что сбалансированное питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, гигиена и уборка являются неочевидными способами защиты организма от гриппа.

"Если мы будем полноценно высыпаться, сбалансировано питаться, гулять на свежем воздухе, соблюдать гигиену рук, мы будем меньше болеть. Проветривание помещений и влажная уборка помогут содержать оптимальную влажность воздуха. Все это позволяет нам с вами защититься от, скажем так, возможного распространения вируса, даже если мы его где-то и подцепили", – подчеркнула Елена Малинникова.

Иммунная система, как отметила врач, может самостоятельно справиться с гриппом так, что человек даже не заметит, что болел. При этом в период подъема заболеваемости следует избегать мест с большим скоплением людей, пользоваться защитными масками в общественных местах.

"Если вы заболели, то постарайтесь все-таки себя изолировать, не выходить, будучи больным, особенно в места, где есть люди. Так вы защищаете не только себя, но и окружающих, особенно тех, которые могут тяжело болеть", – заявила Малинникова.

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