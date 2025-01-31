Если вы привыкли спать с телефоном – обязательно прочтите это

Эксперты бьют тревогу. Привычка оставлять мобильный телефон рядом с кроватью перед сном может быть значительно опаснее, чем кажется на первый взгляд, сообщает Zakon.kz.

Причины засыпать с телефоном у всех разные. Кто-то желает всегда оставаться на связи, другой использует смартфон как будильник, кто-то и вовсе засыпает при просмотре видео.

Чем же это грозит? Научные исследования показывают, что электромагнитные волны, излучаемые мобильными устройствами, могут негативно сказываться на организме.

Основные риски:

Проблемы со сном. Постоянное использование смартфона перед сном или в ночное время нарушает структуру сна, делая его поверхностным. Недостаток полноценного отдыха может привести к хронической усталости и снижению концентрации.

Заболевания и расстройства. Исследования связывают использование телефонов с развитием различных заболеваний, включая нарушения зрения и даже гормонального баланса.

Репродуктивное здоровье. Близость смартфона к телу во время сна может способствовать проблемам с фертильностью у мужчин и женщин.

Ухудшение зрения. Использование экрана в темноте увеличивает риск серьезных нарушений зрения. В крайних случаях, как утверждают некоторые эксперты, это может привести даже к онкологическим заболеваниям.

Психологический дискомфорт. Телефон рядом с кроватью способствует развитию тревожности, особенно если вы продолжаете проверять сообщения или уведомления ночью.

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Как избежать рисков

Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют выключать смартфон или оставлять его в другой комнате.

"Для будильника можно использовать традиционные устройства, не излучающие электромагнитные волны. Такой простой шаг поможет улучшить качество сна и снизить риск потенциальных проблем со здоровьем", – отмечено в публикации издания "Стерлеград".

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