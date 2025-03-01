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Этим рецептам более 1000 лет: попробуйте их приготовить

Этим рецептам более 1000 лет: попробуйте их приготовить, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 12:25 Фото: pexels
Среди множества рецептов есть те, которые всегда остаются актуальными, покоряют сердца и становятся знаковыми. Так, чак-чак, древнеримское рагу и блины предлагали гостям тысячи лет назад и с некоторыми вариациями продолжают готовить сейчас, сообщает Zakon.kz.

Чак-чак

Когда именно появился чак-чак, точно неизвестно. Но является популярной сладостью в кухне народов Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и не только.

Раньше чак-чак считался исключительно праздничным блюдом, сейчас же приобрести его можно в любом супермаркете. А можно попробовать приготовить самостоятельно.

Фото: pexels

Масло, мука, яйца, молоко и мед – все, что нужно для вкусного чак-чака.

Как приготовить

  • В миску разбейте куриные яйца (4 шт.), добавьте к ним соль, соду и ¼ часть сахара (всего 200 грамм).
  • Взбейте массу с помощью венчика или миксера. Масса должна стать однородной, а сахарные крупинки должны раствориться.
  • Начните вводить к яичной массе муку (400 грамм). Каждый раз тесто вымешивайте, чтобы в нем не было комочков. Сначала работайте венчиком или ложкой, а затем руками. Тесто должно получиться очень нежным и мягким. Как только оно не будет липнуть к рукам, перестаньте добавлять муку.
  • Тесто сверните в шар, оберните пищевой пленкой и оставьте на 10-15 мин. За это время оно отдохнет и станет податливым.
  • Разделите основу на 3-4 части примерно одинакового размера. Каждую часть раскатайте колбаской диаметром около 1 см. Полученную заготовку нарежьте частями по 1,5 см. Все заготовки хорошо посыпьте мукой, это позволит кусочкам не слипнуться между собой и не прилипнуть к столу.
  • Оставьте заготовки на 30 мин., чтобы тесто немного подсохло.
  • В кастрюле разогрейте растительное масло. Пока оно греется, возьмите часть кусочков и стряхните с них муку, выложите их в сито, опять хорошо встряхните, чтобы остатки муки осели.
  • Опустите сетку с шариками в масло. Огонь должен быть минимальным. Обжаривайте кусочки до появления румяной корочки. Периодически следует проворачивать сетку, чтобы все кусочки прогрелись равномерно.
  • Как только одна партия прожарится, достаньте шарики и хорошенько встряхните сетку, чтобы остатки масла стекли. Заготовки должны стать практически сухими. После чего выложите их в глубокую миску.
  • Обжарьте таким образом все тесто.
  • В сотейник выложите оставшийся сахар и мед (200 грамм). Массу растопите и доведите до кипения. Ее необходимо помешивать, чтобы крупинки сахара не подгорели. Сироп надо уваривать на медленном огне около 7-10 мин.
  • Дайте сиропу немного остыть, а затем полейте им обжаренные кусочки теста. Обязательно перемешивайте массу ложкой, чтобы сироп равномерно распределился по кусочкам.
  • Влажными руками выложите шарики из теста на плоское блюдо, формируя горку. Если на дне миски остался сироп, то полейте им сформированный десерт. Дайте чак-чаку пропитаться около 30 мин. и подайте на стол.

Блины с медом и кунжутом

Рецепт тонких мучных лепешек круглой формы, который и сегодня готовят многие хозяйки, на самом деле насчитывает тысячи лет. Еще древнеримский врач Гален описывал приготовление блинов в своих трудах, а это было более 1,8 тыс. лет назад, привели данные в Британском музее. Древнегреческий поэт Гиппонакт писал о блинах, "напичканных семенами кунжута", этот рецепт можно попробовать повторить.

Фото: pexels

Как приготовить

  • Смешайте муку (125 грамм), воду (225 мл) и одну столовую ложку меда в тесто.
  • Разогрейте две столовые ложки масла на сковороде и вылейте туда четверть смеси.
  • Когда смесь застынет, переверните ее два или три раза, чтобы цвет стал равномерным.
  • Приготовьте еще три блина таким же образом.
  • Подавайте все четыре блина горячими, полив их остатками меда и посыпав кунжутом.

Древнеримское рагу

В Древнем Риме широко употреблялись в пищу рагу, причем самым популярным было copadia – тушеная говядина. В рецепте, который приводит издание РБК Life, фигурирует мульсум – древнее вино, приготовленное из меда и виноградного сусла.

Фото: pexels

Сегодня несколько производителей воссоздают древнеримский мульсум, но его может быть сложно найти. Этот ингредиент можно заменить виноградным вином или сладкой медовухой.

Как приготовить

  • Измельчите мяту и фенхель, затем добавьте тимьян и чабер, измельчите в ступке специи, затем добавьте ароматные травы и несколько изюминок, растирая все ингредиенты вместе.
  • Разбавьте большим количеством мульсума.
  • Смешайте соус с веточками чабера.
  • Нарежьте мясо средними по размеру кусочками.
  • Вылейте соус в кастрюлю, добавив немного воды и две щепотки соли. Как только он начнет кипеть, добавьте мясо (500 грамм) и варите его до готовности около 2 часов.
  • Выложите на тарелку и подавайте еще горячим.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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