Этим рецептам более 1000 лет: попробуйте их приготовить

Среди множества рецептов есть те, которые всегда остаются актуальными, покоряют сердца и становятся знаковыми. Так, чак-чак, древнеримское рагу и блины предлагали гостям тысячи лет назад и с некоторыми вариациями продолжают готовить сейчас, сообщает Zakon.kz.

Чак-чак

Когда именно появился чак-чак, точно неизвестно. Но является популярной сладостью в кухне народов Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и не только.

Раньше чак-чак считался исключительно праздничным блюдом, сейчас же приобрести его можно в любом супермаркете. А можно попробовать приготовить самостоятельно.

Фото: pexels

Масло, мука, яйца, молоко и мед – все, что нужно для вкусного чак-чака.

Как приготовить

В миску разбейте куриные яйца (4 шт.), добавьте к ним соль, соду и ¼ часть сахара (всего 200 грамм).

Взбейте массу с помощью венчика или миксера. Масса должна стать однородной, а сахарные крупинки должны раствориться.

Начните вводить к яичной массе муку (400 грамм). Каждый раз тесто вымешивайте, чтобы в нем не было комочков. Сначала работайте венчиком или ложкой, а затем руками. Тесто должно получиться очень нежным и мягким. Как только оно не будет липнуть к рукам, перестаньте добавлять муку.

Тесто сверните в шар, оберните пищевой пленкой и оставьте на 10-15 мин. За это время оно отдохнет и станет податливым.

Разделите основу на 3-4 части примерно одинакового размера. Каждую часть раскатайте колбаской диаметром около 1 см. Полученную заготовку нарежьте частями по 1,5 см. Все заготовки хорошо посыпьте мукой, это позволит кусочкам не слипнуться между собой и не прилипнуть к столу.

Оставьте заготовки на 30 мин., чтобы тесто немного подсохло.

В кастрюле разогрейте растительное масло. Пока оно греется, возьмите часть кусочков и стряхните с них муку, выложите их в сито, опять хорошо встряхните, чтобы остатки муки осели.

Опустите сетку с шариками в масло. Огонь должен быть минимальным. Обжаривайте кусочки до появления румяной корочки. Периодически следует проворачивать сетку, чтобы все кусочки прогрелись равномерно.

Как только одна партия прожарится, достаньте шарики и хорошенько встряхните сетку, чтобы остатки масла стекли. Заготовки должны стать практически сухими. После чего выложите их в глубокую миску.

Обжарьте таким образом все тесто.

В сотейник выложите оставшийся сахар и мед (200 грамм). Массу растопите и доведите до кипения. Ее необходимо помешивать, чтобы крупинки сахара не подгорели. Сироп надо уваривать на медленном огне около 7-10 мин.

Дайте сиропу немного остыть, а затем полейте им обжаренные кусочки теста. Обязательно перемешивайте массу ложкой, чтобы сироп равномерно распределился по кусочкам.

Влажными руками выложите шарики из теста на плоское блюдо, формируя горку. Если на дне миски остался сироп, то полейте им сформированный десерт. Дайте чак-чаку пропитаться около 30 мин. и подайте на стол.

Блины с медом и кунжутом

Рецепт тонких мучных лепешек круглой формы, который и сегодня готовят многие хозяйки, на самом деле насчитывает тысячи лет. Еще древнеримский врач Гален описывал приготовление блинов в своих трудах, а это было более 1,8 тыс. лет назад, привели данные в Британском музее. Древнегреческий поэт Гиппонакт писал о блинах, "напичканных семенами кунжута", этот рецепт можно попробовать повторить.

Фото: pexels

Как приготовить

Смешайте муку (125 грамм), воду (225 мл) и одну столовую ложку меда в тесто.

Разогрейте две столовые ложки масла на сковороде и вылейте туда четверть смеси.

Когда смесь застынет, переверните ее два или три раза, чтобы цвет стал равномерным.

Приготовьте еще три блина таким же образом.

Подавайте все четыре блина горячими, полив их остатками меда и посыпав кунжутом.

Древнеримское рагу

В Древнем Риме широко употреблялись в пищу рагу, причем самым популярным было copadia – тушеная говядина. В рецепте, который приводит издание РБК Life, фигурирует мульсум – древнее вино, приготовленное из меда и виноградного сусла.

Фото: pexels

Сегодня несколько производителей воссоздают древнеримский мульсум, но его может быть сложно найти. Этот ингредиент можно заменить виноградным вином или сладкой медовухой.

Как приготовить

Измельчите мяту и фенхель, затем добавьте тимьян и чабер, измельчите в ступке специи, затем добавьте ароматные травы и несколько изюминок, растирая все ингредиенты вместе.

Разбавьте большим количеством мульсума.

Смешайте соус с веточками чабера.

Нарежьте мясо средними по размеру кусочками.

Вылейте соус в кастрюлю, добавив немного воды и две щепотки соли. Как только он начнет кипеть, добавьте мясо (500 грамм) и варите его до готовности около 2 часов.

Выложите на тарелку и подавайте еще горячим.

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