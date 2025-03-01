Этим рецептам более 1000 лет: попробуйте их приготовить
Чак-чак
Когда именно появился чак-чак, точно неизвестно. Но является популярной сладостью в кухне народов Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и не только.
Раньше чак-чак считался исключительно праздничным блюдом, сейчас же приобрести его можно в любом супермаркете. А можно попробовать приготовить самостоятельно.
Фото: pexels
Масло, мука, яйца, молоко и мед – все, что нужно для вкусного чак-чака.
Как приготовить
- В миску разбейте куриные яйца (4 шт.), добавьте к ним соль, соду и ¼ часть сахара (всего 200 грамм).
- Взбейте массу с помощью венчика или миксера. Масса должна стать однородной, а сахарные крупинки должны раствориться.
- Начните вводить к яичной массе муку (400 грамм). Каждый раз тесто вымешивайте, чтобы в нем не было комочков. Сначала работайте венчиком или ложкой, а затем руками. Тесто должно получиться очень нежным и мягким. Как только оно не будет липнуть к рукам, перестаньте добавлять муку.
- Тесто сверните в шар, оберните пищевой пленкой и оставьте на 10-15 мин. За это время оно отдохнет и станет податливым.
- Разделите основу на 3-4 части примерно одинакового размера. Каждую часть раскатайте колбаской диаметром около 1 см. Полученную заготовку нарежьте частями по 1,5 см. Все заготовки хорошо посыпьте мукой, это позволит кусочкам не слипнуться между собой и не прилипнуть к столу.
- Оставьте заготовки на 30 мин., чтобы тесто немного подсохло.
- В кастрюле разогрейте растительное масло. Пока оно греется, возьмите часть кусочков и стряхните с них муку, выложите их в сито, опять хорошо встряхните, чтобы остатки муки осели.
- Опустите сетку с шариками в масло. Огонь должен быть минимальным. Обжаривайте кусочки до появления румяной корочки. Периодически следует проворачивать сетку, чтобы все кусочки прогрелись равномерно.
- Как только одна партия прожарится, достаньте шарики и хорошенько встряхните сетку, чтобы остатки масла стекли. Заготовки должны стать практически сухими. После чего выложите их в глубокую миску.
- Обжарьте таким образом все тесто.
- В сотейник выложите оставшийся сахар и мед (200 грамм). Массу растопите и доведите до кипения. Ее необходимо помешивать, чтобы крупинки сахара не подгорели. Сироп надо уваривать на медленном огне около 7-10 мин.
- Дайте сиропу немного остыть, а затем полейте им обжаренные кусочки теста. Обязательно перемешивайте массу ложкой, чтобы сироп равномерно распределился по кусочкам.
- Влажными руками выложите шарики из теста на плоское блюдо, формируя горку. Если на дне миски остался сироп, то полейте им сформированный десерт. Дайте чак-чаку пропитаться около 30 мин. и подайте на стол.
Блины с медом и кунжутом
Рецепт тонких мучных лепешек круглой формы, который и сегодня готовят многие хозяйки, на самом деле насчитывает тысячи лет. Еще древнеримский врач Гален описывал приготовление блинов в своих трудах, а это было более 1,8 тыс. лет назад, привели данные в Британском музее. Древнегреческий поэт Гиппонакт писал о блинах, "напичканных семенами кунжута", этот рецепт можно попробовать повторить.
Фото: pexels
Как приготовить
- Смешайте муку (125 грамм), воду (225 мл) и одну столовую ложку меда в тесто.
- Разогрейте две столовые ложки масла на сковороде и вылейте туда четверть смеси.
- Когда смесь застынет, переверните ее два или три раза, чтобы цвет стал равномерным.
- Приготовьте еще три блина таким же образом.
- Подавайте все четыре блина горячими, полив их остатками меда и посыпав кунжутом.
Древнеримское рагу
В Древнем Риме широко употреблялись в пищу рагу, причем самым популярным было copadia – тушеная говядина. В рецепте, который приводит издание РБК Life, фигурирует мульсум – древнее вино, приготовленное из меда и виноградного сусла.
Фото: pexels
Сегодня несколько производителей воссоздают древнеримский мульсум, но его может быть сложно найти. Этот ингредиент можно заменить виноградным вином или сладкой медовухой.
Как приготовить
- Измельчите мяту и фенхель, затем добавьте тимьян и чабер, измельчите в ступке специи, затем добавьте ароматные травы и несколько изюминок, растирая все ингредиенты вместе.
- Разбавьте большим количеством мульсума.
- Смешайте соус с веточками чабера.
- Нарежьте мясо средними по размеру кусочками.
- Вылейте соус в кастрюлю, добавив немного воды и две щепотки соли. Как только он начнет кипеть, добавьте мясо (500 грамм) и варите его до готовности около 2 часов.
- Выложите на тарелку и подавайте еще горячим.
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