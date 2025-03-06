Для чего хозяйки добавляют сливочное масло при варке пельменей

Опытные кулинары раскрыли простой, но эффективный способ варки пельменей, который поможет избежать лишних хлопот. Они советуют добавлять в кипящую воду немного масла, что значительно упрощает процесс приготовления, сообщает Zakon.kz.

Так, небольшое количество сливочного масла предотвращает избыточное пенообразование, благодаря чему отпадает необходимость постоянно убирать пену шумовкой.

Если же заменить сливочное масло на растительное, пельмени не будут слипаться, оставаясь аккуратными и аппетитными.

Эксперты рекомендуют добавлять не более одной-двух столовых ложек масла на кастрюлю воды.

Этот простой лайфхак, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", позволит сделать варку пельменей более комфортной и обеспечит их идеальный внешний вид на тарелке.

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