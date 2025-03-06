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Советы

Для чего хозяйки добавляют сливочное масло при варке пельменей

Для чего хозяйки добавляют сливочное масло при варке пельменей, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 13:20 Фото: pexels
Опытные кулинары раскрыли простой, но эффективный способ варки пельменей, который поможет избежать лишних хлопот. Они советуют добавлять в кипящую воду немного масла, что значительно упрощает процесс приготовления, сообщает Zakon.kz.

Так, небольшое количество сливочного масла предотвращает избыточное пенообразование, благодаря чему отпадает необходимость постоянно убирать пену шумовкой.

Если же заменить сливочное масло на растительное, пельмени не будут слипаться, оставаясь аккуратными и аппетитными.

Эксперты рекомендуют добавлять не более одной-двух столовых ложек масла на кастрюлю воды.

Этот простой лайфхак, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", позволит сделать варку пельменей более комфортной и обеспечит их идеальный внешний вид на тарелке.

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Ранее психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина заявила, что темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, бананы и жирная рыба способны не только утолить голод, но и поднять настроение.

Также корреспондент Zakon.kz рассказывал, что можно и что нельзя есть в Великий пост. В 2025 году пост начался 3 марта и завершится 19 апреля. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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