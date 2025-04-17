Кому категорически нельзя есть шапочку с кулича

В 2025 году православные будут праздновать Пасху 20 апреля. За несколько дней на прилавках магазинов и пекарен уже появилась пасхальная выпечка. В этой связи врачи призывают не налегать на шапочки от пасхальных куличей, так как они содержат большое количество сахара, сообщает Zakon.kz.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина подчеркивает: многие считают шапочки пасхальных куличей самым вкусным элементом во всем изделии. Однако употребление глазури может пагубно отразиться на здоровье из-за высокого содержания в ней сахара.

Нужно помнить, что основа глазури – это сахар или сахарная пудра.

"Глазурь собственноручного изготовления, хоть и очень сладкая, но делается из натуральных ингредиентов. Та, что в продаже – в порошке или в тубах, содержит в своем составе для длительного хранения эмульгаторы, консерванты, загустители и прочее. Однозначно любая глазурь – это высококалорийный продукт, содержащий много легкоусвояемых углеводов". Инна Пичугина

В разговоре с РБК Life специалист добавила, что чрезмерное потребление любого сладкого десерта для людей, склонных к избыточному весу, атеросклерозу, заболеваниям органов пищеварения, кожи, кариесу зубов, нежелательно.



Кроме того, при сахарном диабете рекомендуется и вовсе отказаться от глазури.

Однако здоровым людям полностью отказываться от сахара нецелесообразно: организм негативно реагирует на дефицит глюкозы, что может выражаться в слабости, проблемах со сном и депрессии.