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Советы

"Все вызывает раздражение": Володина рассказала, как избежать проблем 3 июня

Василиса Володина, астролог, раздражение, проблемы, 3 июня, советы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 10:04 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
По прогнозу звездной погоды сегодня облачно и хмуро. Об этом 3 июня 2025 года заявила известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в 07:00 до 18:00 по московскому времени (с 09:00 до 20:00 по времени Астаны) Луна спорит с Меркурием по пустякам.

"Буквально все вызывает раздражение – утренний кофе невкусный, по дороге на работу наступили в лужу, в присланном отчете все не так, как надо. Самое время решать проблемы по мере поступления и уменьшать их вероятность – брать кофе только в знакомом ларечке, а не экспериментировать, выходить на работу пораньше и смотреть под ноги, быть терпимее к другим и себе. К вечеру мы так в этом поднатореем, что начнем закрывать глаза на детали", – написала Володина в своем Telegram-канале во вторник.

В конце дня, как пояснила Василиса, Юпитер будет раздувать из мухи слона, формируя напряженный аспект с Луной.

"Старайтесь сохранять объективность и нащупать золотую середину в поступках, разговорах, восхищаясь кем-то или сомневаясь в себе", – посоветовала она.

А еще, как отметила астролог, "время учиться и бросать вызов себе, чтобы стать лучше".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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