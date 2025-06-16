Звонки от "банков" и фейковые сайты: Генпрокуратура дала шесть четких советов казахстанцам

Телефонные звонки от "банковских сотрудников", фальшивые объявления в интернете, обещания золотых гор от сомнительных инвестиций. К сожалению, такие схемы знакомы почти каждому казахстанцу. Но мошенники не стоят на месте, их методы становятся все более изощренными, сообщает Zakon.kz.

16 июня 2025 года пресс-служба Генеральной прокуратуры выступила с интересным и полезным обращением. В нем приведены данные по ситуации с мошенничеством и даны полезные советы о том, как уберечь свои сбережения и нервы.

Статистика по Казахстану

Так, в 2024 году зарегистрировано 22 870 случаев интернет-мошенничества, а за 5 месяцев 2025 года – 10 145.

Примечательно, что Астана лидирует с 1548 случаями за 5 месяцев 2025 года.

Далее среди регионов, где чаще всего обманывают, идут Алматы (1114), Карагандинская (868), Павлодарская (861), Акмолинская (792) области.

Всего за 5 месяцев 2025 года от мошенников пострадали 17 909 человек, среди них 1131 пенсионер и 50 несовершеннолетних.

Также известно, что чаще всего мошенники используют фальшивые объявления в интернете (2104) и звонки от "сотрудников банков" (2118).

Еще одна беда – "инвестиционные" аферы, где люди теряют сбережения, а иногда и влезают в долги.

Как отмечают специалисты, поймать и выследить мошенников непросто, поскольку часто они сидят за границей.

Почему мошенники процветают

Причины лежат на поверхности. Интернет проник в каждый дом, а с ним пришли новые риски. Многие доверяют незнакомцам, не проверяя информацию: половина пенсионеров не распознают обман сразу.

Как защититься

Казахстанцев в очередной раз призывают быть начеку.

Вот рекомендации, которые помогут:

"Не доверяйте незнакомцам". Звонят "из банка" и требуют код или данные карты? Это мошенники. Положите трубку и сами перезвоните в банк по номеру с официального сайта. "Проверяйте онлайн-сделки". Покупаете в интернете? Убедитесь, что сайт безопасный (адрес с "https://"), а продавец реальный. Слишком низкая цена – тревожный знак. "Остерегайтесь "инвестиций". Обещают быстрый доход? Проверьте компанию через Национальный банк РК. Без лицензии – это обман. "Не платите заранее". На сайтах объявлений договаривайтесь о встрече или оплате после получения товара. "Защищайте данные". Не отправляйте фото документов незнакомцам. Установите сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. "Сообщайте сразу". Если вас обманули, немедленно обратитесь в банк для блокировки счета и подайте заявление в полицию. Время – ваш союзник.

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Ранее мы рассказывали, что мечта казахстанки о жизни за границей обернулась потерей 20 млн тенге. Как это произошло, можно прочитать по этой ссылке.