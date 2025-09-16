#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.18
636.05
6.52
Советы

Что надо делать, чтобы колени были как у Газманова

Олег Газманов с женой, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 12:19 Фото: Instagram/oleggazmanov
Доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха Сергей Солодников, рассказал, что надо делать, чтобы иметь колени как у Олега Газманова, сообщает Zakon.kz.

В начале сентября в Сети появилось видео с российским артистом Олегом Газмановым, который поразил энергичной хореографией и отличной физической формой.

Танец 73-летнего артиста стал вирусным: тысячи пользователей начали снимать пародии и повторять его движения.

Не менее вирусной стала фраза: "Хочу колени как у Газманова".

На фоне этого ажиотажа ученые решили дать советы, что делать, чтобы "танцевать как Газманов". Сергей Солодников отметил, что сохранить колени такими же крепкими и подвижными можно, если правильно ухаживать за суставами с молодости.

"Наши колени – это сложный механизм, где соединяются три кости, фиксируются связками и сухожилиями, а за амортизацию отвечают хрящи и мениски. Вся эта конструкция работает благодаря синовиальной жидкости, которая питает ткани и обеспечивает плавность движений", – объяснил он "Газете.Ru".

По словам специалиста, основа здоровья суставов закладывается в юности: важно избегать травм, своевременно лечить болезни сосудов и обмена веществ, а также поддерживать организм при хронических недугах. Не менее значимым фактором является питание.

"Избыточное употребление красного мяса приводит к отложению солей мочевой кислоты в суставах, что вызывает подагру. Для укрепления соединительных тканей в рационе должны быть продукты, богатые серой, – например, брокколи, капуста, лук, чеснок. Именно они участвуют в синтезе коллагена и гликозаминогликанов, которые отвечают за упругость и амортизацию", – уточнил эксперт.

Не менее важен и контроль веса: лишние килограммы создают постоянную нагрузку на колени, ускоряя износ хрящей. Однако дефицит массы также вреден – в этом случае страдает мышечный каркас, необходимый для поддержки сустава.

Главный совет – регулярная физическая активность. Но, как подчеркивает Сергей Солодников, спорт и физкультура – не одно и то же.

"Интенсивные нагрузки, особенно прыжковые виды спорта вроде баскетбола или балета, вызывают микротравмы суставных поверхностей. В молодости организм справляется, но с возрастом они приводят к износу. Даже специальные препараты не всегда помогают восстановить суставы полностью", – добавил ученый.

Регулярные профилактические обследования – еще один способ сохранить здоровье суставов. Рентген позволяет заметить изменения в костной ткани, МРТ выявляет повреждения менисков и связок, а анализ крови показывает уровень кальция, фосфора и витаминов группы B.

Ранее профессор эстетической медицины рассказал, какие части тела выдают возраст женщины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Фанаты Аллы Пугачёвой атаковали Игоря Николаева за пост о старом друге
12:17, Сегодня
Фанаты Аллы Пугачёвой атаковали Игоря Николаева за пост о старом друге
Любителям гор Алматы сообщили хорошую новость о легендарных качелях у пика Фурманова
11:09, Сегодня
Любителям гор Алматы сообщили хорошую новость о легендарных качелях у пика Фурманова
"Подарил мне главное": молодая жена трогательно поздравила Евгения Петросяна с 80-летием
09:44, Сегодня
"Подарил мне главное": молодая жена трогательно поздравила Евгения Петросяна с 80-летием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: