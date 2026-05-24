5 пород собак, которые требуют больше всего сил и денег
Опытный ветеринар назвал пять пород, с которыми, по его словам, справится далеко не каждый хозяин.
Хаски
Хаски выглядят эффектно, но требуют очень активного образа жизни. Эти собаки много двигаются, шумят и плохо переносят скуку. Без нагрузок питомец может портить мебель, выть и устраивать беспорядок дома.
Кроме того, хаски считаются упрямыми и не всегда легко поддаются дрессировке, поэтому владельцу придется уделять много времени воспитанию, пишет портал "Доктор Питер".
Такса
Таксы дружелюбны и отлично ладят с семьей, однако их вытянутое тело делает породу уязвимой к проблемам с позвоночником. Прыжки с диванов и лестниц могут привести к серьезным травмам и дорогостоящему лечению.
Также ветеринары отмечают, что таксы бывают упрямыми, могут портить мебель и иногда проявляют агрессию без причины.
Немецкий дог
Несмотря на спокойный характер, немецкие доги часто сталкиваются с проблемами сердца и суставов. Еще одна сложность — сравнительно короткая продолжительность жизни. По словам специалистов, многие представители породы живут около 6–7 лет.
Содержание такой собаки также требует больших расходов: питание, лечение и уход обходятся недешево.
Голдендудль
Голдендудли стали популярны благодаря внешности и дружелюбному характеру. Это смесь пуделя и ретривера, однако ветеринары предупреждают: такие собаки бывают слишком энергичными и требуют постоянного внимания.
Кроме того, у гибридных пород нередко встречаются проблемы со здоровьем и непредсказуемые особенности поведения.
Бульдог
Бульдоги относятся к брахицефальным породам — собакам с укороченной мордой. Из-за особенностей строения черепа у них часто возникают проблемы с дыханием.
Многие владельцы сталкиваются с аллергиями, кожными заболеваниями и необходимостью дорогостоящих операций. Также таким питомцам бывает сложно подобрать подходящий корм.
