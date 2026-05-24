Советы

5 пород собак, которые требуют больше всего сил и денег

собака, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 16:51
Не каждая милая собака из соцсетей оказывается комфортным питомцем в реальной жизни. Некоторые породы требуют постоянных тренировок, дорогостоящего лечения и огромного количества внимания, сообщает Zakon.kz.

Опытный ветеринар назвал пять пород, с которыми, по его словам, справится далеко не каждый хозяин.

Хаски

Хаски выглядят эффектно, но требуют очень активного образа жизни. Эти собаки много двигаются, шумят и плохо переносят скуку. Без нагрузок питомец может портить мебель, выть и устраивать беспорядок дома.

Кроме того, хаски считаются упрямыми и не всегда легко поддаются дрессировке, поэтому владельцу придется уделять много времени воспитанию, пишет портал "Доктор Питер".

Такса

Таксы дружелюбны и отлично ладят с семьей, однако их вытянутое тело делает породу уязвимой к проблемам с позвоночником. Прыжки с диванов и лестниц могут привести к серьезным травмам и дорогостоящему лечению.

Также ветеринары отмечают, что таксы бывают упрямыми, могут портить мебель и иногда проявляют агрессию без причины.

Немецкий дог

Несмотря на спокойный характер, немецкие доги часто сталкиваются с проблемами сердца и суставов. Еще одна сложность — сравнительно короткая продолжительность жизни. По словам специалистов, многие представители породы живут около 6–7 лет.

Содержание такой собаки также требует больших расходов: питание, лечение и уход обходятся недешево.

Голдендудль

Голдендудли стали популярны благодаря внешности и дружелюбному характеру. Это смесь пуделя и ретривера, однако ветеринары предупреждают: такие собаки бывают слишком энергичными и требуют постоянного внимания.

Кроме того, у гибридных пород нередко встречаются проблемы со здоровьем и непредсказуемые особенности поведения.

Бульдог

Бульдоги относятся к брахицефальным породам — собакам с укороченной мордой. Из-за особенностей строения черепа у них часто возникают проблемы с дыханием.

Многие владельцы сталкиваются с аллергиями, кожными заболеваниями и необходимостью дорогостоящих операций. Также таким питомцам бывает сложно подобрать подходящий корм.

Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя верить виляющему хвосту собаки

Ранее ветеринары перечислили 10 пород собак, которые чаще всего страдают от перегрева и солнечного удара.

Сборная Казахстана добыла медаль первенства Азии в командном многоборье в Кыргызстане
Казахстанская борчиха Хусаинова выиграла &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии у кыргызки во Вьетнаме
Вторая медаль для Казахстана: борчиха Омирбек добыла &quot;золото&quot; чемпионата Азии во Вьетнаме
Казахстанская борчиха Ганикызы завоевала медаль первенства Азии во Вьетнаме
