Идеальный мужчина по гороскопу: о чем расскажет Марс

Почему один мужчина вызывает сильное притяжение, а другой – нет, даже если кажется идеальным? Астрологи считают, что ответ может скрываться в положении Марса в натальной карте, сообщает Zakon.kz.

В астрологии Марс символизирует энергию, решительность, желание действовать и внутреннюю силу. Но в личном гороскопе он связан не только с этими качествами. Считается, что именно эта планета показывает, какой тип мужской энергии вызывает сильное притяжение и почему к одним людям возникает мгновенный интерес, а к другим – нет, даже если они кажутся идеальными.

Для этого понадобится натальная карта, составленная по дате, месту и времени рождения. После этого останется только посмотреть, в каком знаке находится Марс, и сравнить описание, пишет Mixer.

Марс в Овне

Такое положение Марса связывают с тягой к сильным, уверенным и самостоятельным мужчинам. Обычно привлекают люди, которые говорят прямо, не играют в намеки и не боятся проявлять инициативу. Смелость производит впечатление. А вот нерешительность и чрезмерная мягкость могут быстро погасить интерес.

Марс в Тельце

Здесь особенно ценятся надежность, спокойная сила и ощущение устойчивости. Часто больше симпатии вызывает человек, который умеет работать руками и не боится физического труда, чем безупречно одетый бизнесмен. Практичность оказывается привлекательнее показного лоска. Излишняя ранимость и бесконечные переживания обычно не находят отклика.

Марс в Близнецах

Главное здесь – интеллект. Интересная беседа, чувство юмора и легкость общения способны очаровать гораздо сильнее, чем внешность или статус. Ум действительно становится мощным магнитом. А скука – самым большим врагом отношений.

Марс в Раке

В этом случае притягивают заботливые, романтичные и домашние мужчины, которые умеют создавать ощущение тепла и безопасности. Важны внимание, участие и готовность поддержать в трудную минуту. Именно это цепляет. Излишняя жесткость и стремление доминировать, наоборот, могут оттолкнуть.

Марс во Льве

Такой Марс любит ярких, уверенных и харизматичных мужчин. Хочется, чтобы партнер красиво ухаживал, не скупился на эмоции и умел удивлять. Красивые жесты здесь имеют значение. А холодность, жадность или чрезмерная сдержанность быстро разрушают интерес.

Марс в Деве

Привлекательными кажутся спокойные, рассудительные и надежные мужчины, которые умеют держать слово и не стремятся постоянно быть в центре внимания. Забота проявляется не в громких обещаниях, а в поступках. Это ценится особенно высоко. Но есть нюанс: беспорядок и неряшливость способны испортить даже самые перспективные отношения.

Марс в Весах

Такое положение Марса связывают с симпатией к воспитанным, дипломатичным и уравновешенным людям. Важны уважение, готовность договариваться и чувство партнерства. Гармония становится одним из главных критериев. А грубость и желание командовать редко вызывают интерес.

Марс в Скорпионе

Здесь нередко привлекают загадочные, глубокие и эмоциональные личности, которых невозможно понять с первого взгляда. В отношениях хочется сильных чувств и настоящей страсти. Поверхностность быстро наскучивает. А спокойные и слишком предсказуемые люди могут показаться неинтересными.

Марс в Стрельце

Социальное положение или размер дохода отходят на второй план. Намного важнее чувство юмора, открытость, честность и любовь к приключениям. Вместе должно быть интересно. Если человек умеет радоваться жизни и не ограничивает свободу, у него уже есть большие шансы понравиться.

Марс в Козероге

Такое положение часто связывают с тягой к мужчинам, которые вызывают уважение благодаря своему опыту, знаниям или высокому положению. Привлекают ответственность, дисциплина и умение добиваться целей. Это производит сильное впечатление. Рядом с таким человеком легче почувствовать стабильность и уверенность в будущем.

Марс в Водолее

Здесь особенно ценятся необычные личности с нестандартным взглядом на мир. Чем интереснее человек и его образ жизни, тем сильнее может оказаться симпатия. Предсказуемость быстро надоедает. Зато оригинальность, свобода мышления и чувство юмора способны покорить почти мгновенно.

Марс в Рыбах

Такой Марс нередко тянется к творческим, чувствительным и мечтательным людям. Важны эмоциональная глубина, талант и способность искренне переживать чувства. Именно это вызывает притяжение. Иногда даже легкая неуверенность или беззащитность воспринимаются не как недостаток, а как особая черта, которая делает человека еще ближе и понятнее.

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