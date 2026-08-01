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Советы

Карма настигнет эти четыре знака зодиака до конца года, считают астрологи

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2026 20:38 Фото: magnific
Ретроградный Сатурн, который традиционно связывают с кармой, ответственностью и жизненными уроками, запустил период, когда многим придется столкнуться с последствиями собственных поступков. Этот этап продлится до 10 декабря 2026 года и станет временем переоценки, передает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, по мнению астрологов, если человек действовал честно, помогал окружающим и работал над собой, ретроградный Сатурн способен принести заслуженное признание и положительные перемены.

Но тем, кто причинял другим боль, поступал несправедливо или избегал ответственности, придется столкнуться с последствиями своих решений. Особенно сильно влияние этого периода почувствуют четыре знака зодиака.

Рак

Для Раков ближайшие месяцы станут временем подведения итогов. Все, что было сделано ранее, начнет приносить свои плоды – как хорошие, так и не самые приятные. Если вы честно работали над собой, старались исправлять ошибки и прикладывали усилия для достижения целей, этот период может принести заслуженное вознаграждение.

Однако тем Ракам, которые избегали ответственности или поступали несправедливо по отношению к окружающим, предстоит столкнуться с последствиями своих действий.

Ретроградный Сатурн не позволит игнорировать старые проблемы и заставит сделать важные выводы. Именно сейчас появится возможность закрыть прошлые вопросы и изменить дальнейшее направление своей жизни.

Весы

Весам предстоит переосмыслить свои отношения с окружающими и честно оценить влияние собственных поступков. Этот период станет своеобразной проверкой на зрелость и умение отвечать за принятые решения. Попытки переложить ответственность на других или оправдать свои ошибки уже не принесут желаемого результата.

При этом астрологи отмечают, что многие Весы привыкли жертвовать собственными интересами ради спокойствия окружающих.

Ретроградный Сатурн поможет избавиться от этой привычки и научит выстраивать более здоровые границы. Если вы действовали искренне и с добрыми намерениями, переживать не о чем – этот период поможет стать сильнее и увереннее.

Овен

Для Овнов влияние ретроградного Сатурна окажется особенно заметным, поскольку планета проходит через их знак. Это означает, что все усилия, вложенные за последнее время, начнут приносить реальные результаты.

Если вы упорно работали, развивали карьеру и не боялись брать на себя ответственность, ваши старания могут быть щедро вознаграждены. Астрологи не исключают повышения, финансового роста, признания профессиональных достижений или появления новых перспектив.

Но если вы избегали своих обязанностей или принимали необдуманные решения, именно сейчас обстоятельства напомнят о прежних ошибках. Этот период станет возможностью исправить их и начать двигаться вперед с новым опытом.

Козерог

Поскольку Сатурн считается управителем Козерога, представители этого знака почувствуют влияние ретроградного периода особенно сильно. Ближайшие месяцы станут временем, когда все прошлые поступки напомнят о себе.

Добрые дела, честность и стремление к личностному росту будут вознаграждены, а ошибки и причиненная другим боль могут потребовать исправления. Особое внимание стоит уделить вопросам семьи и отношений с близкими. Старые конфликты, нерешенные обиды или проблемы, уходящие корнями в прошлое, могут вновь выйти на первый план.

Вместо того чтобы избегать этих тем, астрологи советуют использовать этот период для откровенных разговоров, примирения и окончательного завершения давних семейных историй. Это поможет оставить прошлое позади и встретить конец года с ощущением внутреннего равновесия.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется судьба.

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Канат Болысбек
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