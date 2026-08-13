Медовый Спас и "прилипчивые" женихи: необычные традиции 14 августа

Медовый Спас, открывающий череду августовских православных праздников, отмечают 14 августа. Дата фиксированная, то есть приходится на одно и то же число каждый год. В 2026 году она выпадает на пятницу, сообщает Zakon.kz.

Медовый – первый из трех Спасов. Второй – Яблочный, его отмечают 19 августа. Третий Спас называют Ореховым или Хлебным. Он выпадает на 29 августа.

"Название "Медовый Спас" связано с сельскохозяйственным календарем, когда в храм для освящения приносили первый мед после завершения основных работ на пасеках. Название "Спас" происходит от слова "Спаситель", что подчеркивает его связь с церковной традицией", – отметил священник в разговоре с изданием "Известия".

Примечательно: несмотря на то что в церковные праздники не принято работать, в народном сознании Медовый Спас – один из самых рабочих дней в году.

Традиции

Известно, что в этот день предки устраивали "сиротские и вдовьи помочи", то есть помогали тем, кто нуждался в помощи, и говорили: "На вдовий двор хоть щепку кинь!"

С этого дня начинали собирать мак, поэтому иногда Медовый Спас называют Маковеем. Освящали новые колодцы.

Также до Первого Спаса нужно было обязательно искупать лошадь в воде в последний раз. Считалось, как отмечено в публикации РБК Life, что если лошадь зайдет в воду позже, то у нее "кровь застынет" и она не переживет зиму.

Именно в Первый Спас, по примете, ласточки в последний раз в году облетают деревни и собираются на зимовку в теплые края. Считалось, что птицы улетают "в три раза, в три Спаса", то есть на Медовый, Яблочный и Хлебный.

Кроме того, с Медового Спаса начинался строгий двухнедельный пост. На столе должна быть только постная еда.

Народные приметы: какую погоду ждать осенью и зимой

Конечно же, в этот день внимательно следили за природой, чтобы узнать прогноз на ближайшие месяцы.

По народным наблюдениям, если 14 августа идет дождь, то лесных пожаров можно не бояться, а осень порадует теплом. Сильный ветер в праздник обещает снежную и метельную зиму. Если же ласточки и стрижи уже начали улетать на юг, то совсем скоро ночи станут по-осеннему холодными.

Интересные факты

Один из современных обрядов на Медовый Спас – "медовая подошва". Девушки мажут медом обувь и проходят в ней несколько шагов, чтобы, согласно поверью, привлечь любовь и сделать так, чтобы женихи "прилипли" к ним. Это пример современного фольклорного переосмысления, который стал популярным в соцсетях.

Древние египтяне использовали мед еще более 3 тыс. лет назад. В коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке есть фрагмент сосуда с упоминанием меда – изделие создано примерно в 1390-1352 годах до н. э.

Мед при правильном хранении может сохранять свои свойства годами. Благодаря низкой влажности, высокой концентрации сахаров и природным антимикробным соединениям он устойчив к развитию многих микроорганизмов. Со временем мед может менять цвет, вкус и кристаллизоваться – это естественный процесс, а не признак порчи.

Фото: pexels

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