50 баллов недостаточно: МВД разъяснило правила поступления в свои вузы

Министерство внутренних дел (МВД) выступило с разъяснительным заявлением о порядке приема абитуриентов в ведомственные учебные заведения, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Министерства, в Казахстане минимальным порогом, который позволяет принять участие в конкурсе для поступления в высшие учебные заведения МВД, является 50 баллов на Едином национальном тестировании (ЕНТ).

Однако, уточняют в ведомстве, этот показатель не означает автоматического зачисления абитуриента.

"Поступление в учебные заведения МВД осуществляется на конкурсной основе. При этом наряду с результатами ЕНТ учитываются результаты медицинского, физиологического и психофизиологического отбора". Пресс-служба МВД РК

Далее кандидат должен пройти установленные этапы отбора и по результатам конкурса набрать достаточное количество баллов.

"Таким образом, для абитуриента, желающего поступить в учебное заведение МВД, цель заключается не только в том, чтобы набрать 50 баллов, но и в том, чтобы показать как можно более высокий результат на ЕНТ и соответствовать установленным требованиям отбора". Пресс-служба МВД РК

Фото: пресс-служба МВД РК



Известно, что 7 августа 2026 года 75 тысяч абитуриентов в стране получили хорошие известия о возможности бесплатно обучаться в вузах страны. Через несколько дней, 10 августа, им в Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие шаги необходимо предпринимать дальше.