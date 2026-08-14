У четырех знаков зодиака начинается эпоха счастья и богатства – астрологи

Для четырех знаков зодиака завершится непростой период, который, по мнению астрологов, продолжался около двух лет. С 2024 года представители этих знаков сталкивались с разочарованиями, препятствиями и ситуациями, которые заставляли их пересматривать свои планы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, теперь этот этап постепенно останется в прошлом. Астролог Эми Демур связывает перемены с переходом Северного и Южного лунных узлов в другие знаки. По ее словам, именно их влияние было связано с наиболее сложными жизненными уроками, которые пришлось пройти этим людям.

Дева

Для Дев последние два года были особенно непростыми. Нахождение Южного узла в их знаке создавало ощущение, будто сколько бы усилий они ни прикладывали, добиться желаемого результата не удавалось. Это отражалось и на личной жизни, и на профессиональной сфере: разочарования сменяли друг друга, а привычные способы решения проблем переставали работать.

Теперь этот период завершился. Южный узел перешел в знак Льва, поэтому Девам станет значительно проще двигаться к своим целям.

По словам Эми Демур, представители знака уже усвоили необходимые уроки и теперь смогут увереннее добиваться успеха в любви и карьере. Вторая половина 2026 года принесет им больше свободы для развития, а результаты прежних усилий наконец начнут становиться заметными.

Рыбы

Рыб последние два года тоже серьезно испытали на прочность. Представителям знака пришлось пережить особенно много эмоционально тяжелых ситуаций, поскольку в Рыбах одновременно находились Северный узел и Сатурн.

По словам Эми Демур, именно поэтому Рыбы столкнулись с большим количеством боли, разочарований и непростых жизненных обстоятельств. Однако теперь оба небесных тела покинули их знак, и этот тяжелый период завершился. Рыбы почувствуют долгожданное облегчение и смогут постепенно оставить в прошлом события, которые долго не позволяли им двигаться дальше.

Болезненные расставания, предательства и другие переживания больше не будут определять их будущее. Более того, во второй половине 2026 года перед ними откроются новые возможности. Они смогут встретить подходящего партнера, построить счастливые отношения или добиться значительного успеха в карьере.

Близнецы

Последние два года для Близнецов были периодом повторяющихся разочарований и ощущения, будто жизнь постоянно отдаляет их от желаемого будущего. Представителям знака могло казаться, что важные цели становятся недостижимыми, а накопившиеся проблемы не позволяют сделать решающий шаг вперед.

Многие планы откладывались, а привычная уверенность в собственных силах могла постепенно исчезать. Теперь ситуация начнет меняться. После перехода лунных узлов в новые знаки Близнецы снова получат возможность двигаться к своим целям.

Неопределенность и эмоциональная тяжесть постепенно отступят, а вместе с ними исчезнет ощущение постоянного тупика. Впереди появятся новые возможности, которые помогут представителям знака приблизиться к желаемой жизни. То, что раньше казалось слишком далеким, во второй половине 2026 года станет более достижимым.

Стрелец

Стрельцы долгое время чувствовали, что их большие мечты остаются недостижимыми. Последние два года потребовали от них огромного терпения и настойчивости: планы могли срываться, желаемые результаты откладывались, а привычного ощущения свободы и движения вперед не хватало.

Несмотря на это, представители знака не отказались от своих целей и смогли пройти сложный кармический период до конца. Теперь этот цикл завершился, и Стрельцы постепенно начнут выходить из него более сильными. По словам Эми Демур, перед ними откроются новые возможности для построения романтических отношений, карьерного роста и реализации мечтаний, которые они вынашивали годами.

Проблемы и препятствия, долго мешавшие им двигаться вперед, начнут исчезать. Во второй половине 2026 года у Стрельцов появится больше пространства для роста, поэтому многие прежние мечты смогут наконец получить реальный шанс на воплощение.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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