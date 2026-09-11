Для этих знаков Зодиака 12 сентября станет началом счастливых перемен

Благоприятный тригон Меркурия и Плутона, который сформируется в субботу, 12 сентября 2026 года, принесет мощный прилив удачи и счастья трем представителям зодиакального круга. Этот астрологический аспект поможет преодолеть страхи и открыть двери для радостных перемен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, по словам астрологов, этот гармоничный транзит станет символом обновления и возвращения веры в собственные силы. Он наглядно покажет, что изменить жизнь к лучшему можно прямо здесь и сейчас, не ожидая помощи со стороны.

Телец

Тельцы смогут окончательно избавиться от привычки закрываться от мира и избегать привязанностей. В последнее время внутренние барьеры мешали вам ощутить полноту жизни и впустить искреннюю любовь, однако влияние Меркурия и Плутона поможет разрушить эти стены.

Вы осознаете, что настоящие чувства слишком ценны, чтобы от них отказываться. Уязвимость перестанет казаться слабостью, а уходящие страхи откроют путь к искреннему счастью.

Скорпион

Скорпионы поймут, насколько бессмысленно было тратить время на опасения и сомнения. Страх перед возможными ошибками долгое время удерживал вас от активных шагов, но в эту субботу ситуация кардинально изменится.

Вы осознаете, что постоянное ожидание подвоха лишает вас лучших моментов жизни. Принятое 12 сентября решение открыться позитивным эмоциям подарит долгожданное облегчение и приток жизненной энергии.

Лев

Львам этот астрологический период принесет четкое видение своего будущего, которое начинается уже сейчас. Раньше вы могли ограничивать себя из страха получить душевную травму, однако осознаете, что самоизоляция приносит куда больше вреда.

В субботу удача окажется на вашей стороне: вы сможете легко отличить перспективные возможности от сомнительных. Выбор в пользу гармонии и здоровья открывает перед вами новую счастливую эпоху.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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