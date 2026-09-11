#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.91
522.69
5.33
Советы

Для этих знаков Зодиака 12 сентября станет началом счастливых перемен

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 23:22 Фото: magnific
Благоприятный тригон Меркурия и Плутона, который сформируется в субботу, 12 сентября 2026 года, принесет мощный прилив удачи и счастья трем представителям зодиакального круга. Этот астрологический аспект поможет преодолеть страхи и открыть двери для радостных перемен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, по словам астрологов, этот гармоничный транзит станет символом обновления и возвращения веры в собственные силы. Он наглядно покажет, что изменить жизнь к лучшему можно прямо здесь и сейчас, не ожидая помощи со стороны.

Телец

Тельцы смогут окончательно избавиться от привычки закрываться от мира и избегать привязанностей. В последнее время внутренние барьеры мешали вам ощутить полноту жизни и впустить искреннюю любовь, однако влияние Меркурия и Плутона поможет разрушить эти стены.

Вы осознаете, что настоящие чувства слишком ценны, чтобы от них отказываться. Уязвимость перестанет казаться слабостью, а уходящие страхи откроют путь к искреннему счастью.

Скорпион

Скорпионы поймут, насколько бессмысленно было тратить время на опасения и сомнения. Страх перед возможными ошибками долгое время удерживал вас от активных шагов, но в эту субботу ситуация кардинально изменится.

Вы осознаете, что постоянное ожидание подвоха лишает вас лучших моментов жизни. Принятое 12 сентября решение открыться позитивным эмоциям подарит долгожданное облегчение и приток жизненной энергии.

Лев

Львам этот астрологический период принесет четкое видение своего будущего, которое начинается уже сейчас. Раньше вы могли ограничивать себя из страха получить душевную травму, однако осознаете, что самоизоляция приносит куда больше вреда.

В субботу удача окажется на вашей стороне: вы сможете легко отличить перспективные возможности от сомнительных. Выбор в пользу гармонии и здоровья открывает перед вами новую счастливую эпоху.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи рассказали для кого из знаков зодиака начнется идеальная жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Дорога, небо, радость
08:10, 12 апреля 2026
Известны знаки зодиака, которые окажутся в очаге судьбоносных перемен в ближайшие дни
Русал, мужчина, вода, хвост
08:28, 10 августа 2026
Названы знаки зодиака, которые вот-вот поймают удачу за хвост
Смех, танец, море
05:29, 12 мая 2026
Названы знаки зодиака, для которых эта неделя будет самой счастливой в году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Жибек Куламбаева в составе сборной Казахстана
22:33, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла выйти в финал турнира в Турции
Ислам Чесноков в составе сборной Казахстана
22:01, Сегодня
"Крылья Советов" Чеснокова переиграли "Родину" в матче РПЛ
Джессика Пегула на US Open
21:42, Сегодня
"Это её лучший матч за весь год": Пегула - о поражении от Соболенко на US Open
Сарвиноз Миркадирова
21:13, Сегодня
Казахстан объявил полный состав сборной на Азиаду-2026 в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: