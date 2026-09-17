Что за рыба змееголов и где она обитает в Казахстане

Змееголов – это пресноводная хищная рыба семейства змееголовых, которая получила название из-за крупной уплощенной головы и вытянутого тела, напоминающего змею, сообщает Zakon.kz.

Интересные факты

Может дышать воздухом. У змееголова есть специальный наджаберный орган, благодаря которому он получает кислород не только из воды, но и из воздуха.

Выживает в воде с низким содержанием кислорода. Рыба способна обитать в теплых, стоячих и заросших водоемах, а также в каналах, прудах и болотистых участках.

Может несколько дней находиться без воды. При прохладной температуре змееголов способен выживать вне воды до 3-4 дней.

Это хищник. В основном он питается рыбой, но крупные особи могут охотиться на земноводных, водных беспозвоночных и другую мелкую добычу.

Охотится из засады. Змееголов прячется среди водной растительности и атакует добычу резким броском.

Может быть инвазивным видом. За пределами естественного ареала змееголов способен конкурировать с местными видами рыб и влиять на экосистему водоема.

Защищает потомство. У некоторых видов родители охраняют икру и мальков, повышая их шансы на выживание.

Чем опасен змееголов

Змееголов представляет наибольшую проблему там, где не относится к местной фауне. Попав в новый водоем, как говорится в публикации издания РБК Life, он может конкурировать с местными хищниками, сокращать численность других рыб и менять пищевые связи.

Активно охотится на рыбу. Взрослые змееголовы питаются преимущественно рыбой и могут поедать как молодь, так и более крупных особей.

Влияет на численность других видов. Поедание икры и мальков может снижать воспроизводство местных рыб.

Конкурирует с местными хищниками. Змееголов использует те же кормовые ресурсы и укрытия, что и другие хищные рыбы.

Быстро размножается. Самки могут откладывать десятки тысяч икринок за сезон, а порционный нерест позволяет размножаться в несколько этапов.

Сложно контролировать после расселения. Если змееголов закрепился в системе водоемов, рек и каналов, ограничить его дальнейшее распространение становится значительно труднее.

🐍 Змееголов "Золотая кобра"

Научное наименование Channa aurantimaculata, принадлежит семейству Channidae (змееголовые).

Рыба родом из Азии. Считается эндемиком реки Брахмапутра.

Естественный ареал обитания ограничен индийскими штатами Ассам и Аруначал-Прадеш. pic.twitter.com/OvsKHYIekt — VUGAR R. (@viarravu) October 10, 2023

В Казахстане змееголов обитает в теплых пресных водоемах южных и юго-восточных регионов страны.

Иле-Балхашский бассейн: хищник появился здесь в начале 2000-х годов, активно освоил Капшагайское водохранилище, реку Или и дельту озера Балхаш.

Южный Казахстан: Встречается в Сырдарьинском водохранилище и различных мелиоративных каналах и теплых водоемах региона.

Стоит отметить, что мясо змееголова белое, нежное, практически без мелких костей, подходит для жарки, тушения и приготовления котлет.

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