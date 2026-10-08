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От анаконд до царя-змея: 7 фильмов о гигантских рептилиях

анаконда, змея, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:56 Фото: pexels
Гигантские анаконды, древние змеи и непроходимые джунгли снова становятся источником смертельной опасности. Семь новых фильмов 2024-2026 годов для тех, кто любит хорроры, триллеры, приключения и истории о чудовищах, – в материале Zakon.kz.

"Гигантская змея 5: Город монстров" (2026)

Преступник сбегает из тюрьмы и оказывается в городе, захваченном доисторическими чудовищами. Узнав, что его мать заперта на территории химического предприятия, герой отправляется на ее поиски. Вскоре ему предстоит столкнуться с главным хищником города – гигантским царем-змеем.

"Монстр Амазонки" (2026)

В этом фильме группа молодых медиков отправляется в джунгли Южной Америки, чтобы помочь местным жителям. Однако, как отмечает издание iXBT в своей подборке, путешествие по реке оборачивается кошмаром, когда герои пробуждают древнего хозяина этих мест – гигантского мифического змея.

"Анаконда" (2025)

Тут компания друзей приезжает в джунгли, чтобы снять ремейк любимого фильма детства. После гибели главной звезды – огромной змеи – героям приходится отправиться глубже в лес на поиски нового чудовища. Однако съемки быстро превращаются в борьбу за выживание.

"Анаконда" (2024)

Цирковая труппа отправляется в тропики в поисках необычного места для будущих представлений. Но проводник приводит артистов в джунгли совсем с другой целью. Их будут использовать их как приманку для гигантской змеи.

"Особняк змеи" (2025)

Неудачное ограбление роскошного особняка оборачивается борьбой с гигантской змеей. Преступникам и хозяевам дома приходится объединиться, чтобы выбраться из здания, которое само превращается в ловушку.

"Гигантская змея" (2025)

Уже здесь семья приезжает в старый дом, рассчитывая начать новую жизнь. Но вместо спокойного переезда обнаруживает внутри огромное змеиное гнездо. Когда из яиц начинают вылупляться хищники, родственникам приходится искать способ выбраться из собственного дома.

"Анаконды" (2025)

Археологи исследуют древние руины и находят следы цивилизации, поклонявшейся гигантским змеям. Ученые пробуждают анаконду, которая веками находилась в забытьи. Теперь исследователям предстоит выбраться из древних сооружений и остановить растущего хищника.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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