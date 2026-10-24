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Любовь, друзья, работа: пять знаков зодиака ждут приятные перемены

Девушка, солнце, закат, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 08:53 Фото: pexels
Ретроградный Меркурий, который начался 24 октября 2026 года, не для всех станет периодом трудностей. Этот день может принести ясность в отношениях, неожиданные признания и ответы на вопросы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Меркурий в Скорпионе побуждает внимательнее относиться к словам и поступкам окружающих.

Водолей

Под влиянием ретроградного Меркурия правда выйдет наружу: человек, который долго скрывал важные обстоятельства, может наконец признаться во всем. Это даст возможность прояснить ситуацию и начать с чистого листа. Не исключено, что после этого вы посмотрите на происходящее совершенно иначе.

Лев

Вы сможете обратить внимание на детали, которые прежде ускользали от вас. Как только станет понятна причина разногласий, появится возможность исправить ситуацию. Постепенно в жизни воцарятся спокойствие и взаимопонимание.

Козерог

Козероги могут вспомнить о старом друге, с которым давно не общались. Вместе с воспоминаниями вернутся и прежние обиды. Возможно, вы поймете, что до сих пор не отпустили эту ситуацию, но давний конфликт наконец удастся разрешить.

Дева

Былые чувства или новая симпатия накроют вас с головой. В этот день можно довериться судьбе и открыться для новых встреч и неожиданных признаний.

Стрелец

Ваша настойчивость и стремление докопаться до истины помогут лучше понять вещи, о которых вы так долго задумывались. Не забудьте отметить собственные усилия: иногда на поиск ответов уходят годы, но результат того стоит.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что у трех знаков зодиака завершится тяжелый период.

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Айсулу Омарова
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