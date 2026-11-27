28 ноября православные вспоминают христианских мучеников – Гурия, Самона и Авива, живших в 3-4 веках. А в народном календаре это Гурьев день, рубеж между осенью и зимой, сообщает Zakon.kz.

Предки считали, что именно с этого дня зима "встает на ноги", а лошади становятся главными помощниками человека, поэтому его называли "Зима на пегой кобыле" или "Гурий Морозный".

Кроме того, 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней, до самого Рождества Христова. В эти дни верующие стараются воздерживаться от скоромной пищи и развлечений, больше времени уделять молитве, добрым поступкам и вниманию к близким.

Предки представляли, что на Гурия зима сходит с коня, начинает ковать морозы, покрывает реки льдом, а из рукавов рассыпает по земле снег и иней. Считалось, что после этого дороги постепенно промерзают и становятся пригодными для санного сообщения.

Главной заботой 28 ноября были лошади : их кормили, ухаживали, чистили, благодарили за труд. В народе даже появилась поговорка: "Гурьян без лошади – что зима без января". Люди верили и в особую примету: если кони на праздник ржут – это к добру.

Утром на Гурия люди молились мученикам о здоровье близких, благополучии детей и сохранении мира между супругами. Женщины просили святых уберечь от жестоких и несправедливых мужей, помочь супругам избавиться от пьянства, прекратить семейные ссоры и вернуть взаимное уважение. Незамужние девушки молили о встрече с достойным женихом и счастливом браке, пишут "Известия".

Существовало поверье, что Гурий помогает избавиться от зубной боли . Поэтому люди, страдавшие зубными недугами, обращались к нему с молитвами об исцелении. Считалось, что святой помогает исцелить и другие недуги.

Гурия, Самона и Авива почитали как защитников семьи. Поэтому 28 ноября следовало помириться с родственниками, попросить прощения за обидные слова и не допускать дальнейших разногласий. Предки верили, что начинать долгую зиму с семейной вражды – дурной знак.

Что нельзя делать в Гурьев день 28 ноября

С этим днем было связано множество суеверий и запретов.

Главный – супругам нельзя ругаться, оскорблять и унижать друг друга, иначе размолвка затянется на всю зиму и приведет к серьезным неприятностям. Особо осуждалось жестокое обращение с женщинами;

помимо постного стола, в праздник не следовало устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем, так как этот период требовал воздержания от излишеств. По этой же причине нельзя переедать. Считалось, что неумеренность в пище может обернуться болезнями и плохим самочувствием;

сплетни и ложные слухи – дурные слова обернутся неприятностями для самого человека;

крупные имущественные споры и судебные разбирательства – они сулят затяжные конфликты и денежные потери;

жаловаться на жизнь – недовольство судьбой может привлечь новые неприятности;

выметать мусор и мыть полы – вместе с сором и грязной водой можно "вынести" из дома удачу и достаток;

стирать вещи мужа и жены вместе – к разногласиям в семье.

Народные приметы на Гурьев день 28 ноября

Выпал снег – снежный покров не растает до весеннего половодья;

сухой снег ложится ровным слоем – к хорошему урожаю в следующем году;

на улице тепло, идет мокрый снег – май будет теплым;

с утра стоит сильный мороз – зима окажется суровой и продолжительной;

ветер завывает и поднимает метель – в ближайшие недели сохранится ветреная, переменчивая погода;

лошади громко и часто ржут – к мягкой зиме и хорошему урожаю;

дым из печной трубы поднимается ровным столбом – к крепкому морозу, дым стелется низко над землей – к потеплению и сырой погоде;

высокие облака предвещают ясную погоду, а низкие – пасмурную.

О том, какой будет погода в Казахстане по прогнозу синоптиков, можно узнать здесь. А в Астане, Алматы и Шымкенте – здесь.