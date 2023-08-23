Месси стремится к завоеванию второго трофея с "Интер Майами"

Ночью 24 августа состоится полуфинальный поединок Открытого кубка США-2023 по футболу между командами "Цинциннати" и "Интер Майами". Для знаменитого аргентинца Лионеля Месси это будет один из шансов на успех по пути ко второму трофею в составе "Майами", сообщает Zakon.kz.

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В полуфинале Открытого кубка США встретятся действующий лидер турнирной таблицы МЛС "Цинциннати" и выигравший на днях Кубок лиг "Интер Майами". Для команды Лионеля Месси это будет серьезным экзаменом на прочность – ей будет противостоять лучший клуб чемпионата США. Но набравший победный ход "Интер Майами" наверняка даст опытным оппонентам достойный отпор.

Аргентинский лидер коллектива отказался от отдыха: после завоевания первого трофея за новый клуб он уже готов выйти на поле и помочь своим коллегам в этом важном противостоянии.

"Несколько дней назад мы говорили о том, что он должен отдыхать и восстанавливаться каждые три-четыре дня. Очевидно, игра с "Цинцинатти" не будет таким днем. Но вы все знаете, какой Лео, он любит играть. Так что он будет продолжать играть", – сказал Тито Мартино, главный тренер ФК "Интер Майами".

"Эффект Месси" продолжает работать во благо клуба из Флориды: с приходом аргентинца "Интер Майами" одержал семь побед в семи матчах, а в прошлый уик-энд выиграл и первый титул, по пенальти обойдя "Нэшвилл" в финале Кубка лиг.





Фото: Instagram/intermiamicf

Этот трофей стал первым в истории недавно основанного клуба, один из совладельцев которого – знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм. "Интер Майами" выиграл все семь последних матчей, и первую скрипку в этих играх неизменно играл Лионель Месси. Форвард отметился десятью голами и отдал одну голевую передачу.





Будущий полуфинал будет противоборством лидера и аутсайдера МЛС: если "Цинциннати" на вершине турнирной таблицы, то "Майами" – на последнем 15-м месте Восточной конференции. Конечно, теперь это уже не тот "Интер", который был два месяца назад, без Лионеля.

Нейтрализовать Месси будет одной из главных задач для соперников "Интера". Сейчас в составе "Майами" достаточно опасных игроков, которые с приходом аргентинца также стали много забивать, пользуясь тем, что защита оппонентов больше внимания уделяет именно ему. Плюс к этому, на подмогу Лионелю Месси прибыли его звездные экс-одноклубники по "Барселоне" – Серджио Бускетс и Жорди Альба.

Полуфинал между "Цинцинатти" и "Интер Майами" начнется 24 августа в 5:00 по времени Астаны. Открытый кубок США по футболу имени Ламара Ханта – ежегодный турнир и старейшее футбольное соревнование в США.

Ранее Месси стал рекордсменом по титулам в истории мирового футбола.