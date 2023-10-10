Галым Мамбеталиев: На лед нужно выходить и сражаться друг за друга

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс", казахстанский специалист Галым Мамбеталиев прокомментировал успех команды над челябинским "Трактором" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Накануне астанинский коллектив прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате КХЛ, обыграв на своей арене пятую команду Восточной конференции – "Трактор".



"Настраивали ребят. Многие из них знакомы с моими требованиями и знают мое отношение к ним. Они сражались: очень важная победа для всех. У хоккеистов глаза должны гореть, защищают один клуб, играют в КХЛ, выступают за всю республику, показывают, на что они способны. Думаю, на лед нужно выходить и сражаться друг за друга, отдаваться полностью игре, тогда и будет результат". Галым Мамбеталиев, и.о. главного тренера Барыса

Противостояние с челябинской дружиной было очень сложным, держало всех в напряжении до последних секунд финального свистка арбитра. Благодаря шайбам Всеволода Логвина и Аркадия Шестакова "Барыс" сумел одержать четвертую победу в нынешнем сезоне – 2:1.





Этот успех стал первым для "столичных" после отставки прежнего наставника, белорусского тренера Андрея Скабелки.

Таким образом, казахстанский коллектив сейчас поднялся на 10 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Астанчане набрали 13 очков, после 16-ти проведенных встреч. Следующую игру "Барыс" снова проведет дома. 11 октября примет московское "Динамо", начало матча в 19:30.